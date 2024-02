Vo V4 to poriadne vrie! Bude summit v Prahe posledný? Rokovania odštartovali vypískaním Fica a Orbána

Premiéri Róbert Fico a Viktor Orbán na summite V4 v Prahe (Zdroj: SITA/AP/ilan Illík)

12:10 Premiér Fiala ďakuje poľskému kolegovi Donaldovi Tuskovi, ktorý prejavil záujem podieľať sa na takzvanej českej iniciatíve, ktorej cieľom je zabezpečiť zrýchlené dodávky munície pre ukrajinskú armádu z krajín mimo Európy, informuje TASR. Fiala dodal, že je rád a pokladá za dôležité, že sa s poľským premiérom zhodujú v otázkach ruskej invázie na Ukrajinu.

"Vieme, kto je agresor, vieme, kto je obeť. Nepochybujeme o týchto veciach a sme jednoznačne pripravení aj naďalej silne podporovať Ukrajinu a, naopak, hľadať všetky cesty k tomu, ako našu podporu ešte zvýšiť. Pretože Ukrajina nebojuje len za svoju nezávislosť, slobodu a demokraciu, ale bojuje tiež za bezpečnosť Európy – a to si musíme pripomínať," povedal český premiér.

Hrozilo zablokovanie tém

Začiatkom roka 2024 to ešte nevyzeralo, že by sa V4 reálne stretla. Český premiér Petr Fiala vtedy prehlásil, že nie sú naplnené predpoklady, aby sa na stretnutí dospelo k nejakému jednotnému výsledku. Koncom februára sa to zmenilo. Ako informuje český iRozhlas, výrazne k tomu dopomohlo aj Maďarsko, ktoré stiahlo veto na pomoc Ukrajine.

Fiala vo včerajších hodinách zmenil rétoriku, keď povedal, že "alternatíva nie je, ak by sa vôbec nejednalo. Ohrozilo by to bezpečnosť EÚ a hrozilo by aj zablokovanie kľúčových tém. V niektorých veciach sme veľmi vzdialení," reagoval Fiala najmä na postoj k ruskej agresii na Ukrajine a spôsob, ako na to reagovať.

Summit sa napokon uskutoční aj po niekoľkých ostrých vyhláseniach premiéra Slovenskej republiky Róberta Fica, ktorý kritizuje EÚ, že podporuje vzájomné zabíjanie Slovanov. "V záplave vyjadrení podporujúcich zabíjanie Ukrajincov a Rusov a naivnom presvedčení, že konflikt na Ukrajine má len vojenské riešenie, sa mi zdá vhodné povedať pri príležitosti druhého výročia vojny na Ukrajine aj niečo iné," povedal počas víkendu v relácii RTVS Sobotné dialógy. Ako pripomína iRozhlas, ostrý výrok voči Ukrajine prehlásil slovenský premiér aj v januári, keď povedal, že v Kyjeve sa nebojuje a vojna sa ho priamo nedotýka.

Rozdielny pohľad

Podľa Fialu vedie k mieru na Ukrajine jediná cesta a to tá, že "zabránime agresorovi, aby naplnil svoje ciele, nebudeme ustupovať nespravodlivosti, agresívnej vojne a zlu. Práve naopak, pomôžeme tým, ktorí boli nespravodlivo napadnutí. Cesta k mieru neznamená, že zložíme zbrane a ustúpime," dodal český premiér s tým, že tieto slová povie Ficovi aj z očí do očí.

Ako pokračoval, summit chce využiť aj na kritiku výrokov slovenského predsedu vlády. Dokonca sa vyslovil, že "by bolo pochopiteľné, ak by sa stretnutie vôbec nekonalo". Vzhľadom k tomu, že jedným z členov je aj Maďarsko, ktoré bude zastupovať kritik EÚ, premiér Viktor Orbán, sa Fiala nedočká väčšinovej podpory. Podľa predpokladov by sa na jeho stranu mal pridať proeurópsky, novozvolený poľský premiér a bývalý predseda Európskej rady Donald Tusk. Dalo by sa povedať, že v otázke Ukrajiny nastane patová situácia.

Nemilé prekvapenie

Premiérov Fica a Orbána čakal pred Lichtenštajnským palácom na Malej Strane v Prahe demonštranti. Nad hlavami mali transparenty, ktoré výrazne odsudzovali zahraničnú politiku oboch lídrov. "Fico, čo robíš v tej Putinovej ****" alebo "Fico a Orbán, zbabelé putinosvké podržtašky!"

Před Lichtenštejnským palácem na Malé Straně čeká na příjezd kolony slovenského a maďarského premiéra i skupina demonstrantů. Jsou tu například transparenty “Fico, čo robíte tam v tej Putinovej r***” nebo “Fico a Orbán = zbabělé putinovské podržtašky”. Summit nabírá zpoždění. #V4 pic.twitter.com/I3WrtbKQgr — Filip Harzer (@HarzerF) February 27, 2024

Viktora Orbána přivítal v Praze pískot pic.twitter.com/ndWuWywTFo — Filip Harzer (@HarzerF) February 27, 2024

Hlavný problém

Podľa odborníčky na strednú Európu Pavlíny Janebovej tvoria V4 relatívne voľne asociované krajiny, ktoré sa schádzajú, ale žiadna veľká inštitucionalizácia tam nie je. "Aj v oblasti najzávažnejšej problematiky, ktorou je vojna na Ukrajine, sa názory Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska rozchádzajú," zhrnula.

Zľava slovenský premiér Robert Fico, poľský premiér Donald Tusk, český premiér Petr Fiala a maďarský premiér Viktor Orbán na summite Vyšehradskej štvorky (V4) v Prahe. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Počas pražského summitu sa majú prejednávať nasledujúce témy: energetická bezpečnosť, strategická agenda EÚ, predchádzanie nelegálnej migrácii či ďalšia podpora Medzinárodného višegrádskeho fondu. "Toto stretnutie odhalí aj ďalšiu budúcnosť V4. Možno dospejeme k názoru, že tento formát prežil aj napriek všetkým okolnostiam," vyjadril sa český premiér Fiala.