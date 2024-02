MIMORIADNY ONLINE Ukrajina vstúpi do NATO, vyhlásil Stoltenberg pri príležitosti druhého výročia ruskej agresie

Jens Stoltenberg (Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys)

13:10 Vojna na Ukrajine spôsobila za dva roky obrovské škody v ekonomike aj na infraštruktúre. Zničené budovy bude potrebné nahradiť. Artem Sumara dohliadal na projekt recyklácie trosiek v nádeji na vybudovanie zelenšej Ukrajiny. TASR správu prevzala z AFP.

Na stavenisku v Mykolajivskej oblasti vojenskí veteráni naverbovaní francúzskou spoločnosťou Neo-Eco starostlivo triedia trosky školy. Sumara pre agentúru AFP povedal, že hlavným cieľom je "znova použiť všetko, čo sa dá". Úloha je to ambiciózna, ale životne dôležitá, pretože Ukrajina musí zvládnuť obrovské množstvo odpadu a trosiek. Sumara dúfa, že aspoň 70 % z toho, čo zostalo zo školy, bude možné recyklovať. "Nie je to jednoduché. Recyklácia v akejkoľvek forme bude náročnejšia ako kúpa niečoho nového," povedal.

12:58 Ukrajina zvíťazí, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v prejave pri príležitosti dnešného druhého výročia začatia ruskej invázie na Ukrajinu. Zároveň zdôraznil, že vojnu je nutné ukončiť podľa ukrajinských podmienok, aby mier bol spravodlivý. "Každý normálny človek chce, aby sa vojna skončila. Ale nikto z nás nedovolí, aby skončila aj naša krajina. Preto k slovám o ukončení vojny vždy dodávame: za našich podmienok. Preto so slovom mier vždy znie: spravodlivý. Preto vždy v histórii bude popri Ukrajine aj výraz nezávislá. Poďme za to bojovať. Vyhráme. Bude to najlepší deň nášho života," povedal Zelenskyj.

12:30 Vo veku 80 rokov zomrel predseda ruského Najvyššieho súdu Viačeslav Lebedev, oznámil súd v sobotu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA. Lebedev, ktorého pokladali za vplyvného podporovateľa ruského prezidenta Vladimira Putina, prevzal riadenie tohto súdu v roku 1989 - pred pádom Sovietskeho zväzu.

12:02 Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v sobotu vyjadril presvedčenie, že Ukrajina sa stane členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. V deň druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu takisto prisľúbil ďalšiu podporu Kyjevu zo strany NATO. Správu sme prevzali z agentúry DPA. "Ukrajina vstúpi do NATO. Otázka nie je či, ale kedy," povedal Stoltenberg vo videozázname zverejnenom na sociálnej sieti X. NATO bude podľa neho aj naďalej stáť po boku Ukrajiny počas jej prípravy na vstup.

11:45 Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová odovzdala v sobotu v Kyjeve 50 vozidiel pre ukrajinskú políciu a ďalšie vyšetrujúce orgány. Urobila to v rámci podujatí pri príležitosti druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.