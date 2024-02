Zvíťazíme, vyhlásil Zelenskyj k výročiu vojny na Ukrajine: Len TAKTO dosiahneme spravodlivý mier!

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Roman Koksarov)

archívne video

Fico na summite EÚ o dohode o finančnej pomoci Ukrajine (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

"Každý normálny človek chce, aby sa vojna skončila. Ale nikto z nás nedovolí, aby skončila aj naša krajina. Preto k slovám o ukončení vojny vždy dodávame: za našich podmienok. Preto so slovom mier vždy znie: spravodlivý. Preto vždy v histórii bude popri Ukrajine aj výraz nezávislá. Poďme za to bojovať. Vyhráme. Bude to najlepší deň nášho života, "povedal Zelenskyj.

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky))

Prejav predniesol na letisku Hostomel pri Kyjeve, kde ukrajinskí vojaci na začiatku vojny odrážali výsadok ruských vojakov, ktorí mali za úlohu zmocniť sa Kyjeva. Prezidenta sprevádzali západní politici, ktorí dnes pricestovali do Kyjeva, uviedla agentúra AFP.

"Veríme, že Ukrajina bojuje aj za našu slobodu a za naše národné záujmy," povedala novinárom talianska premiérka Giorgia Meloniová, ktorá je v Kyjeve podobne ako šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a ministerskí predsedovia Belgicka a Kanady Alexander De Croo a Justin Trudeau. Do ukrajinskej metropoly na druhé výročie vojny prišiel aj bývalý britský premiér Boris Johnson.Meloniová podľa serveru RBK-Ukrajina označila Hostomel za symbol ruskej porážky a za miesto, kde Ukrajinci naplnili slová svojej hymny, že dajú duše a telá za slobodu.

"Experti na začiatku vojny odhadovali, že proti jednej z najväčších armád na svete vydržíme pár dní, možno pár týždňov. Bránime sa už dva roky," povedal BBC kyjevský starosta Vitalij Kličko. "Občas v Kyjeve vzniká ilúzia mierových čias. Ale v ľubovoľnom momente môže zaznieť výstraha pred náletom a všetci musia okamžite do krytu. Bezpečnosť nemá na Ukrajine zaručené nikto, "povedal.

Vitalij Kličko v Bratislave (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Krajina teraz podľa Klička potrebuje "oveľa, oveľa viac" západnej pomoci. Podpora Kyjeva je dôležitá nielen pre Ukrajinu, ale pre celý demokratický svet, uviedol starosta v odpovedi na otázku, či Ukrajina neprehrá vojnu, ak USA nezvýšia svoju pomoc, čo teraz blokujú republikáni v americkom Kongrese. "Musíme bojovať, aby sme ubránili naše domovy, naše rodiny," povedal Kličko.