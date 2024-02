Manželka džihádistu neuspela s odvolaním voči odobratiu britského občianstva

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Britská vláda odobrala Begumovej občianstvo v roku 2019 z bezpečnostných dôvodov. Odvolací súd v Londýne zamietol všetky jej námietky. "Môžeme tvrdiť, že rozhodnutie v prípade slečny Begumovej bolo tvrdé. Takisto však môžeme tvrdiť, že slečna Begumová je strojkyňou svojho nešťastia," uviedla sudkyňa Sue Carrová. Piatkové rozhodnutie znamená, že 24-ročná žena musí zostať v Sýrii. Môže sa však odvolať k tamojšiemu najvyššiemu súdu. Begumovej právnik Daniel Furner uviedol, že jej právnici neprestanú bojovať, kým sa nenastolí spravodlivosť a bezpečne sa nevráti naspäť domov.

Shamima Begumová bola jednou z troch študentiek z Londýna, ktoré v roku 2015 odcestovali do Sýrie a pridali sa k Islamskému štátu. Vydala sa za holandského člena IS a mala tri deti. Ani jedno z nich však neprežilo. Neskôr sa objavila v utečeneckom tábore v Sýrii a povedala médiám, že sa chce vrátiť domov. Britské orgány to znemožnili a vtedajší minister vnútra Sajid Javid v roku 2019 rozhodol o odobratí jej občianstva. Begumová sa na odvolací súd obrátila vlani v októbri, keď neuspela na súde nižšej inštancie. Jej právnici vtedy uviedli, že odobratie občianstva bolo nezákonné, pretože britské úrady dostatočne neposúdili, či sa nestala obeťou obchodovania s ľuďmi. Begumová v roku 2019 po odobratí občianstva tvrdila, že zostala bez štátnej príslušnosti. Odvolací súd však uviedol, že po svojich rodičoch má aj bangladéšske občianstvo.