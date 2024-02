Mladá jezídka sa dostala na slobodu po vyše 10 rokoch zajatia u Islamského štátu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

DAMASK - Spojenými štátmi podporovaní kurdskí povstalci v Sýrii oslobodili ženu z národa jezídov, ktorá bola viac ako desať rokov zadržiavaná extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS). V zajatí ju znásilňovali a nútili vydať sa za islamistov.

Ako v pondelok informovala agentúra AP, 24-ročnú ženu so synom a dcérou zachránili kurdskí ozbrojenci počas bezpečnostnej operácie v sýrskom tábore al-Hol, kde sú internované desaťtisíce ľudí, väčšinou manželky a deti bojovníkov IS. Oslobodená žena pochádza z dediny Hardán v pohorí Sindžár v Iraku. Bojovníci IS ju uniesli počas masakrov v roku 2014, keď prišli o život tisíce jezídskych mužov. Mnoho jezídskych žien a dospievajúcich dievčat vtedy islamisti uniesli a zadržiavali ich ako sexuálne otrokyne.

Ženy zajaté ako otrokyne boli oslobodené

V prísne stráženom tábore al-Hol, na ktorý dohliadajú sily vedené sýrskymi Kurdmi a spojenci USA, žilo kedysi 73.000 ľudí - drvivú väčšinu tvorili Sýrčania a Iračania. Počet ľudí medzičasom klesol, pretože mnoho žien a detí bolo repatriovaných. V tábore sú však aj občania ďalších asi 60 národností. Iračania a Sýrčania obývajú jednu sekciu tábora. Ľudia inej národnosti žijú v časti tábora, kde sú sústredení najtvrdší priaznivci IS. Mnohí z nich cestovali tisíce kilometrov, aby sa pridali k IS po jeho víťaznom ťažení regiónom v roku 2014. V posledných rokoch sa v tábore uskutočnilo niekoľko bezpečnostných operácií, počas ktorých boli ženy zajaté ako otrokyne oslobodené a extrémisti zadržaní.

Kurdské sily uviedli, že len počas prvého dňa operácií bolo "zajatých 21 agentov IS a zhabaný teroristický materiál". Zaistené boli aj výbušniny a nástražné systémy a odhaliť sa podarilo aj podzemné tunely. Jezídi sú po kurdsky hovoriaca etnicko-náboženská skupina na severe Iraku. Roky boli prenasledovaní militantmi z IS, ktorí zabili stovky ich mužov, znásilňovali ženy a deti násilím nútili bojovať vo svojich jednotkách. V auguste 2014 džihádisti zmasakrovali v oblasti Sindžár vyše 1200 jezídov. Osobitní vyšetrovatelia OSN v máji 2021 uviedli, že zozbierali "jasné a presvedčivé dôkazy" o tom, že IS na irackých jezídoch spáchal genocídu.