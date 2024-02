Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf Kremľa Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP, SITA/Sergey Guneev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Podľa amerického vojenského experta Joea Buccina, ktorý publikoval svoju analýzu v „The Hill“, Ukrajina už nemá šancu vyhrať vojnu proti Rusku . Napriek výraznej podpore, ktorú krajina dostala od Západu, sa situácia v krajine dramaticky zhoršila.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 729 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Vyčerpané sily ukrajinskej armády a nedostatok munície

Ako Buccino vysvetľuje v „The Hill“, ukrajinská armáda je teraz vyčerpaná a zásoby munície sa míňajú. Medzitým si Rusko môže naďalej udržiavať veľké počty svojich vojakov. Neuspela ani plánovaná ukrajinská protiofenzíva na jar 2023. Buccino vníma stratu Avdijivky ukrajinskými jednotkami po urputných bojoch ako znak hroziacej porážky.

„Dobytie Avdijivky nemení vojnu, ale mení jej dynamiku,“ povedal Buccino v The Hill. Poznamenáva, že Rusko je naďalej schopné vrážať do konfliktu jednotky a zbrane, zatiaľ čo ukrajinská strana sa snaží nájsť nových regrútov.

Podpora pre Zelenského sa rúca, zatiaľ čo americká pomoc stagnuje

Podpora ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému kolíše doma aj na Západe. Zároveň americká pomoc Ukrajine uviazla v Kongrese a zdá sa, že USA sú unavené pokračovaním vo financovaní vojny.

Buccino tiež zdôrazňuje, že geopolitika sa rýchlo mení a iné medzinárodné udalosti odvádzajú pozornosť USA od podpory Ukrajiny. Blížiace sa prezidentské voľby v USA navyše predstavujú ďalšiu neistotu.

Pre Ukrajinu vidí Buccino ako jedinú možnosť nátlak na Rusko, aby vyjednal mier, ktorý zachová suverenitu krajiny. Ale aj táto možnosť sa zdá byť čoraz nereálnejšia.