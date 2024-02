Unikli TAJNÉ vojenské dokumenty z Ruska: Odhaľujú novú doktrínu! Scenáre jadrového útoku aj konflikt s Čínou

(Zdroj: Getty Images, TASR/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

LONDÝN/MOSKVA - Prestížny britský denník Financial Times má k dispozícii uniknuté ruské vojenské dokumenty. Tie načrtávajú doktrínu pre taktické použitie jadrových zbraní vrátane minimálnych kritérií. Podľa expertov, ktorí dokumenty preskúmali a overili, sa v nich uvádza „nižšia hranica,“ než kedykoľvek Rusi priznali. Okrem toho dokumenty odhalili aj nedôveru voči Číne.

Financial Times získal 29 ruských vojenských spisov z rokov 2008 až 2014. Vyplýva z nich, že ruské taktické jadrové zbrane sú navrhnuté na použitie na bojisku v Európe a Ázii a majú obmedzenejší dosah v porovnaní so strategickými jadrovými zbraňami, ktoré by mohli zasiahnuť USA.

Potenciálne podmienky pre jadrový útok siahajú od nepriateľského vpádu na ruské územie až po konkrétnejšie spúšťače, ako je napríklad zničenie 20 % ruských strategických ponoriek s balistickými raketami, uvádza Financial Times. Útok by mohlo spustiť aj zničenie troch alebo viac veľkých vojnových lodí či zásah na hlavné a záložné pobrežné veliteľské centrá.

"Je to prvýkrát, čo sme videli, že sú takéto dokumenty zverejnené," povedal Alexander Gabuev, riaditeľ mimovládnej organizácie Carnegie Russia Eurasia Center v Berlíne. "Ukazujú, že operačný prah pre použitie jadrových zbraní je dosť nízky, ak sa požadovaný výsledok nedá dosiahnuť konvenčnými prostriedkami."

William Alberque, riaditeľ pre stratégiu, technológie a kontrolu zbrojenia v Medzinárodnom inštitúte pre strategické štúdie, pre FT uviedol, že Rusko má pravdepodobne vyšší prah pre použitie taktických jadrových zbraní proti Ukrajine kvôli obavám, že by to pravdepodobne "viedlo k eskalácii konfliktu a priamemu zásahu USA alebo Veľkej Británie".

Nedôvera voči Číne

Dokumenty tiež poukazujú na nedôveru voči Číne, a to napriek rastúcim vzťahom medzi Moskvou a Pekingom. Výcvikové materiály naznačujú, že ruský východný vojenský okruh uskutočnil cvičenia, ktoré predpokladali hypotetický útok zo strany Číny. Moskva sa môže obávať, že Peking by mohol využiť jej vojenskú orientáciu na Západ a zaútočiť cez hranice s cieľom získať územie na ruskom Ďalekom východe, píše FT.

Denník zdôraznili, že Rusko pokračuje vo vojenských cvičeniach v blízkosti Číny, pričom v júni a novembri 2023 uskutočnilo cvičenia v regiónoch susediacich s Čínou s použitím rakiet s jadrovými hlavicami.