Spojené štáty čoskoro uvalia nové sankcie voči Iránu: Dôvodom je podpora ruskej invázie na Ukrajinu

(Zdroj: SITA / AP)

"V reakcii na pretrvávajúcu iránsku podporu brutálnej ruskej vojny (na Ukrajine) zavedieme v najbližších dňoch nové sankcie voči Iránu a sme pripravení pokračovať ďalej, ak Irán predá Rusku balistické rakety," povedal novinárom hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kriby. USA už niekoľko mesiacov varujú pred snahami Ruska získať balistické rakety od Iránu. Podľa Kirbyho však o presune rakiet z Iránu do Ruska zatiaľ nie sú dôkazy, avšak USA sú presvedčené, že tieto dve krajiny sa to budú snažiť "dotiahnuť do konca".

Ak Irán pokročí, "môžem vás uistiť, že reakcia medzinárodného spoločenstva bude rýchla a prísna," uviedol Kirby. Dodal, že USA predložia záležitosť Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov. V nej však má Rusko právo veta. "Irán nepomáha Rusku zadarmo. Výmenou za iránsku podporu ponúka Rusko Teheránu bezprecedentnú obrannú spoluprácu. Celkovo Irán žiada od Ruska vojenské vybavenie v hodnote niekoľkých miliárd dolárov," povedal Kirby. V boji proti ruským silám chýba ukrajinskej armáde munícia, pričom americký Kongres zadržiava ďalšie financovanie Kyjeva. Moskva sa obrátila na Teherán a Pchjongjang, aby získala zbrane a taktiež masívne zvýšila svoju domácu výrobu zbraní, dodáva agentúra AFP.