Desivé slová vojenského experta: Varuje pred šialenými vesmírnymi plánmi šéfa Kremľa

Stephen Whiting pred vesmírnymi plánmi Ruska. (Zdroj: profimedia.sk)

Ako vážne by sa mali brať tieto slová? Šéf amerického vesmírneho velenia generál Stephen Whiting teraz varoval, že napriek možným neúspechom na bojisku proti Ukrajine, Rusko stále predstavuje „hrozivú“ výzvu pre dominanciu Ameriky vo vesmíre. "Ruské boje po invázii na Ukrajine by nemali vytvárať falošný dojem, že Moskva vo vesmíre slabne," povedal Whiting na vesmírnom samite v roku 2024, informovali SpaceNews.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 742 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Vladimir Putin by podľa experta mohol presadzovať nový vesmírny plán

Whiting povedal, že slabosť ruskej armády uprostred viac ako dvojročnej vojny na Ukrajine by mohla podnietiť Moskvu, aby sa v budúcnosti zamerala na vesmírne operácie, kybernetické systémy a iné "nekonvenčné metódy". Dodal, že Moskva zostane "hrozivou a menej predvídateľnou výzvou pre Spojené štáty v kľúčových oblastiach v nasledujúcom desaťročí".

Vladimir Putin má vo vesmíre protisatelitnú zbraň

Nie je to prvé varovanie tohto druhu. Americké spravodajské agentúry len pred niekoľkými týždňami odhalili, že Vladimir Putin má vo vesmíre protisatelitnú zbraň, ktorá využíva jadrovú technológiu. Hovorca Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu John Kirby však ubezpečil, že systém nie je funkčný a nemôže spôsobiť "fyzickú deštrukciu" na Zemi. Faktom tiež je, že Vladimir Putin vždy odmietal obvinenia, že Moskva plánuje rozmiestniť vo vesmíre jadrové zbrane.

Šéf ruskej vesmírnej agentúry Jurij Borisov však nedávno uviedol, že Kremeľ rokuje s Čínou o vybudovaní jadrovej elektrárne na Mesiaci v priebehu budúceho desaťročia. Whiting sa nezaoberal správami o ruskej jadrovej technológii vo vesmíre, ale vyjadril obavy z toho, že ochrana satelitných systémov pred potenciálnymi kybernetickými útokmi je podľa SpaceNews bezprostredným záujmom pre národnú bezpečnosť USA.