Odsúdený vrah Nikita Semjanov (v strede) pózuje s deťmi v novosibirskom lýceu č.9. Práve na tejto škole spoznal aj svoju budúcu manželku, keď mala desať rokov. (Zdroj: vk.com/geroi_nso)

Stále sa objavujú príbehy o ťažkých zločincoch, ktorým bola pre nasadenie na Ukrajine udelená milosť a opakovane vyvolávajú v Rusku rozruch. Prípad Nikitu Semjanova nie je výnimkou. Muža, ktorého viaceré ženy obvinili zo sexuálneho zneužívania detí, odsúdili v roku 2022 na deväť rokov v trestaneckej kolónii za vraždu svojho svokra. Len o rok neskôr ho vodca Kremľa Vladimir Putin omilostil a poslal na Ukrajinu. Semjanov je teraz späť vo svojom rodnom Novosibirsku - kde vystupuje v školách ako "čestný hosť" a vykonáva propagandu "špeciálnej operácie".

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 748 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Jeho bývalá manželka Polina napísala o Semjanovovom návrate na vk.com, ruskej obdobe Facebooku. O prípade následne informovali ruské médiá s odvolaním sa na ženu a niekoľkých známych dvojice.

Podľa nej Semjanov zabil svojho svokra v spore v roku 2021. Polina Semjanova vo svojom príspevku napísala, že najskôr uškrtil jej otca. Keď už nejavil známky života, Semjanov dal staršiemu mužovi na hlavu igelitové vrecko a okolo krku mu omotal drôt, aby sa uistil, že je mŕtvy. Telo zakopal do základov svojho domu. "Kým bol môj otec nezvestný, Nikita Semjanov žil ticho v dome, v ktorého základoch bol môj otec pochovaný, dokonca sa zúčastnil na pátraní po ňom a vyjadril sústrasť mojej rodine," napísala Semjanová vo svojom príspevku.

"Keď mala ona 13 a on 21, prvýkrát sa spolu vyspali"

Ako informuje nezávislý spravodajský portál „Sibir.Realii“, Polina mala desať rokov, keď spoznala svojho budúceho manžela. Semyanov pracoval v jej škole a mal vtedy 18. „Keď mala ona 13 a on 21, prvýkrát sa spolu vyspali,“ povedal pre „Sibir.Realii“ priateľ Poliny. Keď mala Polina 15 rokov, prisťahovali sa k sebe. V 17 rokoch porodila dcéru. „A celý čas ju pravidelne bil, ponižoval a znásilňoval pred cudzími ľuďmi, vrátane maloletých,“ hovorí žena, ktorá chcela zostať v anonymite.

Túto informáciu potvrdzuje aj ďalšia žena, ktorá sa podľa vlastných slov kedysi ako 13-ročná zúčastnila párty v Semjanovovom dome s kamarátkou v rovnakom veku. "Najskôr nám ponúkol silný alkohol, potom Polinu pred nami vyzliekol a nútil ju k sexu s ním." Muž sa potom snažil presvedčiť dve 13-ročné, aby sa pridali. „Našťastie som povedala nie,“ vysvetľuje žena.

Iná žena uviedla pre "Sibir.Realii", že osobne pozná niekoľko dievčat, ktoré Semjanov "zviedol", keď mali 13 až 14 rokov. „Boli do neho detinsky zamilované,“ vysvetlila. "Zvádzal školáčky, keď im dával hodiny gitary v škole, kde študovala Polina."

Škola, Lyceum číslo 9 v Novosibirsku, je teraz jednou z niekoľkých vzdelávacích inštitúcií v meste, kde Semjanov od februára vystupoval pred deťmi ako „hrdina špeciálnej operácie“. Od začiatku ruskej útočnej vojny školy v Rusku často pozývali vojakov a žoldnierov na propagandistické účely. Znova a znova sa stáva, že ide o ťažkých zločincov, ktorí dostali milosť za službu vo vojnovej zóne na Ukrajine.