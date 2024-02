Baerbocková vyzvala krajiny G20, aby hľadali riešenie vojen na Ukrajine a v Gaze

Annalena Baerbocková (Zdroj: SITA/AP Photo/Silvia Izquierdo)

"Tento svet neurobíme spravodlivejším, ak nedostaneme pod kontrolu akútne krízy," povedala Baerbocková na okraj stretnutia ministrov zahraničných vecí skupiny G20, ktoré sa koná v brazílskom Riu de Janeiro. "Dôsledky týchto dvoch vojen postihujú najviac tých najchudobnejších ľudí na celom svete," dodala.

Podľa Baerbockovej je práve preto také dôležité, aby skupina G20 okrem otázok spravodlivosti, ochrany klímy a boja proti chudobe hľadala spôsoby, ako dosiahnuť mier na Ukrajine a v Gaze. Schôdzka ministrov zahraničných vecí krajín skupiny G20 prebieha od stredy do štvrtka 22. februára. Na summite má byť prítomný ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ako aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý do Brazílie pricestoval v noci na stredu.