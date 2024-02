Máme sa začať báť vojny? Poľský minister obrany vyriekol desivé slová: Stav priameho ohrozenia!

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski)

VARŠAVA - Poľsko by ako štát malo prejsť do stavu "priameho ohrozenia" a zvýšiť výdavky na obranu, uviedol v stredu poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Zároveň upozornil, že ruská ekonomika prešla na vojnový model a Poľsko a Európa by preto mali byť pripravené. Informuje o tom správa z agentúry PAP.

"Myslím si, že je veľmi dôležité prebudiť priemysel a prepnúť do režimu priameho ohrozenia, nie pokoja a mieru. Vyzbrojovanie v celej Európe musí prejsť na výrobu munície, na výrobu komponentov, ktoré môžu byť v súčasnosti použiteľné a sú určite veľmi potrebné na Ukrajine," uviedol Kosiniak-Kamysz v rozhovore pre spravodajský portál Wirtualna Polska.

"Rusko prepína svoju ekonomiku do vojnového modelu," varoval minister. Poľská vláda by sa mala podľa neho zaoberať možnosťou presunu financií z národného plánu obnovy financovaného Európskou úniou do bezpečnostnej politiky, investícií a zbrojárskych spoločností. "Krajiny majú rozdielne ciele, no najdôležitejším je finančne podporovať zbrojenie," uviedol Kosiniak-Kamysz.