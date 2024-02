Výsmech spravodlivosti! Putin pár dní po smrti Navaľného povýšil väzenskú stráž, ktorá ho mučila

Zástupca šéfa ruského väzenského úradu FSIN Valerij Bojarinev (vľavo) bol povýšený na generálplukovníka ministerstva vnútra. (Zdroj: profimedia.sk)

MOSKVA - Šéf Kremľa Vladimir Putin po smrti svojho oponenta povýši niekoľkých väzenských dôstojníkov. Podľa stúpenca Navaľného bol najmenej jeden z nich osobne zodpovedný za šikanu voči nemu. Vníma to ako odmenu. Moskva to popiera.

Povýšenie ruským prezidentom Vladimirom Putinom vysokých predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní niekoľko dní po smrti kremeľského kritika Alexeja Navaľného vo väzbe vyvolalo kritiku. Zástupca šéfa väzenskej správy FSIN Valerij Bojarinev, ktorý bol povýšený na generálplukovníka ministerstva vnútra, bol osobne zodpovedný za mučenie Navaľného vo väzení, napísal riaditeľ Fondu boja proti korupcii (FBK), ktorý Navaľnyj založil, Ivan Ždanov na svojom kanáli Telegram.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 727 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

"Musí to byť chápané ako Putinova otvorená odmena za mučenie." V júli 2023, počas súdneho pojednávania proti Navaľnému, sa stal známym príkaz od Bojarineva, ktorý obmedzoval opozičného politika v nákupe potravín a denných potrieb. Za normálnych okolností môžu väzni použiť svoje peniaze na doplnenie svojich skromných dávok vo väzenskom obchode. Novovymenovaný generálplukovník bol podľa Ždanova zodpovedný aj za ďalšie prenasledovanie Navaľného.

Protest pred ruským veľvyslanectvom v Berlíne (Zdroj: TASR/AP/Ebrahim Noroozi)

Povýšenie 53-ročného muža sa stalo známym v pondelok zverejnením prezidentského dekrétu v databáze zákonov. Okrem Bojarineva boli do hodnosti generála povýšení traja ďalší dôstojníci z väzenia. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov poprel akúkoľvek súvislosť medzi Navaľného smrťou a povýšením. Sú to veľmi časté javy, povedal. Alexej Navaľnyj zomrel v piatok v zajateckom tábore s neoficiálnym názvom „Arctic Wolf“ v sibírskej arktickej oblasti Jamal.

Politik oslabený opakovanou samotkou vraj skolaboval pri prechádzke po zľadovatenom väzenskom dvore a zomrel aj napriek pokusom o jeho resuscitáciu. Navaľnyj mal v čase smrti 47 rokov. Úrady dodnes jeho príbuzným napriek medzinárodným protestom zakázali prístup k jeho telu. Navaľného tím, ktorý z vraždy obviňuje ruský mocenský aparát, to považuje za pokus o ututlanie prípadu.