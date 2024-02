Doktori museli zverejniť najpodivnejšiu lekársku správu, aby varovali celý svet: Muž takmer prišiel o penis!

Muž si do svojho penisu vložil batérie. (Zdroj: ScienceDirect)

Muž uviedol, že pravidelne vkladal gombíkové batérie do svojej močovej trubice na sexuálne uspokojenie. Tentoraz sa mu ich však nepodarilo dostať von.

Lekári to potom skúšali pomocou rôznych klieští – no neúspešne. „Pretože tento postup bolo pre pacienta náročné vydržať, bol nakoniec uvedený do anestézie,“ uvádza sa v správe.

Počas operácie lekári vybrali z penisu tri gombíkové batérie. Avšak vytečená kyselina z batérie vážne popálila jeho močovú trubicu. Austrálčanovi sa podarilo opustiť nemocnicu až po niekoľkých dňoch. O desať dní neskôr sa však muž opäť postavil pred lekárov. Jeho penis bol veľmi opuchnutý. Nasledovala núdzová operácia.

Počas zákroku lekári zistili, že veľká časť močovej trubice už odumrela. Lekári museli mužovi odobrať osem centimetrov močovej trubice a tkaniva a zaviesť katéter, ktorý bude v budúcnosti zachytávať jeho moč.

Podľa lekárov, ktorí ho ošetrujú, nie je Austrálčan ojedinelým prípadom. V roku 2020 si dokonca Iránec (49) vtlačil do penisu veľkú AA batériu.