Koľko párov má pravidelne sex a aká je najbežnejšia sexuálna fantázia? Expert odhalil ŠESŤ zaujímavostí o sexe

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nová kniha s názvom „The Shortest History Of Sex“ od Davida Bakera, vedeckého spisovateľa a hosťujúceho lektora na Univerzite v Paríži-Sorbonne, prináša odpovede na mnohé nezodpovedané otázky v oblasti sexu. Pre britský denník Daily Mail Baker odhalil odpovede na niekoľko najčastejších otázok, ktoré mnohých zaujímajú. Prezradil tak, ako sa k sexu stavali staroveké civilizácie, no tiež aj to, prečo by mohol byť sex v budúcnosti zbytočný.

(Zdroj: Getty Images)

1. Intimita mohla začať vo forme kanibalizmu

Nedostatok jedla, keď teplota Zeme dosiahla neuveriteľných -50 stupňov Celzia, spôsobil, že mikrobiálne organizmy, ktoré obývali planétu, sa navzájom kanibalizovali. V takýchto jednoduchých organizmoch to mohlo viesť k náhodnému zmiešaniu DNA predátora a obete. Vytvorili sa tak prvé bunky s dvoma rodičmi a zmiešanými genetickými informáciami.

2. Masturbácia je rozšírená aj vo svete zvierat

Je známe, že okrem ľudí masturbujú aj levy či tigre. Niektoré druhy opíc pri masturbácii používajú svoj chvost. O slonoch je zase známe, že si pri potešení pomáhajú chobotom. Opice Bonobo masturbujú každých pár hodín a každých 90 minút nadviažu sexuálny kontakt s partnerom. Samice sa často oddávajú takzvanému tribadizmu – treniu svojich pohlavných orgánov o pohlavné orgány iných samíc.

(Zdroj: Getty Images)

3. Staroveké civilizácie boli tolerantné voči homosexualite

Zdá sa, že Aztékovia, Mayovia a Inkovia povoľovali homosexualitu. Babylonský staroveký právny text, zákonník Hammurabi, dokonca obsahuje ustanovenia, ktoré dovoľujú niektorých ženám zosobášiť sa s inými ženami, zatiaľ čo v Mezopotámii sa homosexualita objavuje v umení. Mužský sex zase zohral úlohu v náboženských rituáloch. V stredovekom Japonsku si samuraji mohli brať mladých chlapcov ako milencov, ale len jedného po druhom. Mnohí kresťanskí králi, islamskí sultáni a dokonca aj kalif z 9. storočia boli pravdepodobne homosexuáli. Staroveké grécke zvyky zastávali názor, že penetrátor by mal byť viac mužský a/alebo by mal mať vyšší status ako jeho milenec. Homosexuálny sex bol vnímaný negatívne iba vtedy, ak bol na strane príjemcu vyššie postavený alebo starší človek.

(Zdroj: Getty Images)

4. Najbežnejšia sexuálna fantázia sa týka BDSM praktík

Číslo jedna medzi sexuálnymi fantáziami sú praktiky dominancie a podriadenosti a S&M (sadomasochizmu), ktoré môžu zahŕňať fyzické otroctvo. Celkovo tieto praktiky zastrešuje termín BDSM. Podľa belgickej štúdie z roku 2017 viac ako dve tretiny dospelých – 68 percent – fantazírovalo o BDSM. Takmer polovica všetkých dospelých tvrdí, že sa aspoň raz zapojila do sexuálnych praktík BDSM. Podiel ľudí zapojených do BDSM na týždennej báze (12,5 percenta) tvorí približne rovnaké percento ako podiel ľudskej populácie s hnedými vlasmi. Tí, ktorí sa zapájajú polopravidelne (26 percent), tvoria rovnaké percento ako podiel populácie s krvným typom A.

(Zdroj: Getty Images)

5. Sexuálna aktivita klesá

Pätnásť percent manželských párov mladších ako 40 rokov nemá sex a 30 percent má sex menej ako raz za mesiac. Nie je prekvapujúce, že sex alebo jeho nedostatok je v modernom svete kľúčovým dôvodom rozvodu. Mužská nechuť k sexu je na rekordnej úrovni: viac ako jeden zo štyroch mužov do 30 rokov (28 percent) nemal za posledný rok sex a 17 percent mužov do tridsať rokov sú panici.

6. Sex môže byť už čoskoro zbytočný

Niektorí veria, že jedného dňa vyvinieme metódu kultivácie pohlavných buniek (spermie alebo vajíčok) z iných buniek v tele, čo umožní komukoľvek mať deti s kýmkoľvek – dokonca aj so sebou samým. Deti by sa tak dali splodiť aj za pomoci buniek mŕtvych priateľov či príbuzných. Teoreticky by ste mohli odobrať niečie DNA a splodiť potomstvo bez jeho súhlasu.