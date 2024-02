Gruzínska prezidentka varuje: Ak Putin porazí Ukrajinu, zaútočí na členov Európskej únie

Salome Zurabišviliová (Zdroj: SITA/AP/Shakh Aivazov)

"Rusko je už raz také – nezastaví sa, ak ho niekto nezastaví. Európania by mali byť znepokojení," uviedla prezidentka Zurabišviliová v Mníchove v rozhovore pre agentúru DPA. "Ukrajina dnes skutočne bojuje za bezpečnosť Európy a Ukrajinci zomierajú za ostatných Európanov. Neexistuje rozdiel medzi pobaltskými štátmi, Poľskom a zvyškom Európskej únie. Ak Vladimir Putin nebude porazený na Ukrajine, môže sa vybrať skutočne hociktorým smerom," dodala.

Správy o údajných ruských zbraniach použiteľných proti satelitom vo vesmíre ukazujú, že zemepisná poloha už nehrá rolu, zdôraznila Zurabišviliová a dodala, že je oveľa jednoduchšie podporiť dnes Ukrajinu v boji, ako zajtra bojovať v rozsiahlom vojenskom konflikte.

"Myslím si, že sa musíme rozhodnúť teraz, ak nechceme, aby Mníchovská konferencia na budúci rok alebo nasledujúce roky prebiehala v omnoho ťažšej situácii," dodala gruzínska prezidentka, ktorá privítala schválenie balíka európskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote viac než 50 miliárd eur.

Salome Zurabišviliová zastáva úrad gruzínskej prezidentky od roku 2018. Prezident má v Gruzínsku iba minimálne právomoci a väčšinou plní reprezentatívnu úlohu. Rusko má v Gruzínsku silný vplyv, prezidentka Zurabišviliová je však považovaná za prozápadne orientovanú a niekoľkokrát obvinila gruzínsku vládu z proruskej orientácie.