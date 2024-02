Klebety o Vladimírovi Putinovi: Hlúpa a netalentovaná! Je toto jeho nová milenka?

Jekaterina Mizulinová má byť novou milenkou Vladimira Putina. (Zdroj: SITA/AP/Kremlin Pool Photo/Mikhail Klimentyev, Instagram)

MOSKVA - Podľa klebiet by mohol mať Vladimir Putin po svojom boku novú milenku. Ide vraj o ruskú političku Jekaterinu Mizulinovú. Podľa kritika Kremľa zapadá do schémy ženských koristí šéfa Kremľa.

O súkromnom živote Vladimíra Putina neexistujú takmer žiadne spoľahlivé informácie. Napriek tomu sa v médiách naďalej objavujú divoké reči o údajných milostných aférach šéfa Kremľa. Roky sa špekulovalo o vzťahu s bývalou gymnastkou Alinou Kabajevovou (40). Dokonca sa hovorilo o spoločných deťoch. Teraz však ukrajinské tlačové agentúry tvrdia, že číslom 1 v Putinovom živote je teraz iná žena.

Vladimir Putin má údajne novú milenku Jekaterinu Mizulinovú - prezývajú ju "Barbie"

Hovorí sa, že v súčasnom Putinovom milostnom živote zohráva najdôležitejšiu úlohu Ruska Jekaterina Mizulinová, ktorá je na očiach verejnosti. Kritici ju prezývajú „Barbie“. Podľa politickej aktivistky Oľgy Romanovovej bola zástankyňa ukrajinskej vojny a zákonov proti LGBT v Rusku „hlúpa a netalentovaná“ a bez pomoci svojej matky by nemala prácu. Napriek tomu zapadá do prezidentovej schémy koristi, ako pre „parlament.ua“ povedal zakladateľ organizácie Rusko za mrežami, ktorý žije v exile v Berlíne. "Je to úplne Putinov vkus. Vždy sa mu páčila Barbie. Dokonca vyzerá veľmi podobne ako jeho vášeň Svetlana Krivonogikhová, matka jeho dcéry." Okrem toho, rovnako ako u Kabajevovej, sú pre ňu dôležité tradičné hodnoty.

Dal Putin svoju údajnú bývalú milenku Kabajevovú do domáceho väzenia?

Ekaterina Mizulinová je dcérou ruskej senátorky Jeleny Mizulinovej a riaditeľky „Ligy za bezpečný internet“, čo znamená, že je oddaná cenzúre internetu v Rusku. Má aj vlastný instagramový profil a oproti tmavovlasej Kabajevovej je blond. Do akej miery sú klebety o údajnom vzťahu s Vladimirom Putinom pravdivé, zostáva nejasné. Prichádzajú po tom, čo kanál Telegram, ktorý tiež informoval o údajnej Putinovej smrti, vlani na jeseň tvrdil, že Kabajevová bola v Rusku umiestnená do domáceho väzenia. Exšportovkyňa sa predtým na týždne vytratila z verejnosti.

Vo Veľkej Británii sa začalo vyšetrovanie údajnej Putinovej milenky Jekateriny Mizulinovej

Ako uvádza Daily Star, ruský expert vyzval britskú spravodajskú službu, aby vyšetrila údajnú Putinovu novú milenku. Veď Ekaterina Mizulinová kedysi študovala v Spojenom kráľovstve. Historik Anthony Glees povedal: „Myslíme si, že o nej vieme, že prišla do Londýna okolo roku 2001 študovať na SOAS (University of London, pozn. red.), ktorú ukončila v roku 2004. MI5 bude mať záujem dozvedieť sa o jej čase, keď študovala na jednej z najradikálnejších, ľavicových a antikolonialistických inštitúcií v Británii." Mizulinová bola navyše kedysi fanúšičkou šéfa wagnerovcov Jevgenija Prigožina, ktorý vlani za záhadných okolností zahynul pri leteckom nešťastí po pokuse o puč proti Putinovi.