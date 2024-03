Psychológ rozpútal vlnu kritiky: V Českej televízii vyhlásil, že priemerný gej má sex s 500 až 1000 partnermi!

Český psychológ poskytol Českej televízii rozhovor s kurióznymi vyhláseniami (Zdroj: Twitter/@echo24cz)

Klimeš v programe 90´, v interaktívnom spravodajskom programe, ktorý sa vysiela každý deň na Českej televízii a reaguje na aktuálne udalosti uviedol, že pri adoptovaní detí je dôležitá aj sexuálna orientácia párov. Podľa neho sú v heterosexuálnych domácnostiach iné zvyklosti ako v tých homosexuálnych, informuje denník idnes.cz.

Moderátorka Českej televízie sa pri tomto výroku zastavila a spýtala sa psychológa, čo tým myslí. Ten na ňu reagoval otázkou: „Koľko ste mala sexuálnych partnerov? Pretože priemerný homosexuál ich má medzi 100 až 500. Je mi jasné, že do tohto čísla ste sa nikdy nedostala,“ dodal a uviedol že každý tretí homosexuál má údajne za celý život takmer 1000 partnerov.

Toto tvrdenie založil na údajných sexuologických výskumoch, ktoré podľa jeho slov môžu potvrdiť aj odborníci z praxe, konkrétne štúdie však neuviedol. Na otázku českej redakcie idnes.cz neskôr uviedol, že vychádzal napríklad zo štúdie publikovanej v roku 2022 v BMC Medical Research Methodology. Tá sa zaoberá trinástimi výskumami v 17 štátoch. A upresnil, že ho štve, že keď už je to pri homosexuálnych pároch známe, nehlásia sa k tomu. „Prečo ja mám dokazovať, čo je o nich známe?“ dodal.

Predsedkyňa spolku Prague Pride Veronika Dočkalová uviedla, že jeho vyjadrenia sú iba stelesnením predsudkov a homofóbie, ktorá je hlboko zakorenená v českej spoločnosti. „Je to facka do tváre všetkých LGBT+ ľudí, ktorým sa včera zrútili predstavy o tom, že by mohli byť rovnocennými občanmi,“ uviedla pre idnes.cz. Ďalší z Klimešových výrokov bol, že ak ide o manželstvo, „títo ľudia mohli už dávno uzavrieť manželstvo, takú možnosť ale chce len 2% z nich.“ Dodal, že dôležité sú aj vzorce chovania, ktoré adoptované dieťa preberá z rodiny. Je toho názoru, že deti by mali dostávať skôr heterosexuálne páry, pretože aj dieťa bude „zrejme heterosexuálne“. Tieto vyhlásenia psychológa boli reakciou na aktuálne udalosti v Českej republike a zákon, ktorý schválila snemovňa českého parlamentu, ktorý umožní párom rovnakého pohlavia vstupovať do partnerstva s väčšinou práv, aké majú v manželstve muž a žena. Ak návrh prejde senátom a podpíše ho český prezident, zákon bude platiť od budúceho roka. Voči jeho tvrdeniam sa v minulosti ohradila aj Českomoravská psychologická spoločnosť (ČMPS), ktorá v roku 2019 uviedla, že jeho vyjadrenia sú v rozpore s odbornými a etickými princípmi psychologickej činnosti a elementárnou slušnosťou.