V dome dôstojníkov sa konala BDSM párty. (Zdroj: EAST 2 WEST/screenshot)

Vladimir Putin naďalej robí všetko pre to, aby tvrdo potrestal to, čo v Rusku považuje za nemorálne. V Moskve sa však za posledných pár mesiacov konala len jedna divoká „takmer nahá“ párty, na ktorej boli hosťami aj známe ruské osobnosti. Pred pár dňami vyšli najavo podobné incidenty v bare v Novosibirsku a v Jekaterinburgu. Teraz sa však siruáciia pre kremeľského šéfa ešte zhoršuje: divoké BDSM sexuálne párty sa oslavovali v dome dôstojníka, kde sú zvyčajne pochovaní vysokopostavení vojaci, ktorí zomreli v ukrajinskej vojne.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 734 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗС /General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

O incidentoch v Jekaterinburgu s odvolaním sa na ruské médiá aktuálne informujú okrem iných aj Daily Express a Metro. Podľa informácií médií sú členovia takzvanej skupiny „Blue Velvet“ údajne zodpovední za sexuálne večierky v mestskom Centrálnom vojenskom obvode. Zasvätenec o hosťoch večierkov v Dome dôstojníkov povedal: "Natáčajú všetky svoje večierky a uverejňujú ich na svojich súkromných kanáloch sociálnych médií. Podstatou skupiny je stretnúť sa, vyzliecť sa, piť a tancovať." Účastníci párty vraj nosili aj priehľadnú spodnú bielizeň a konzumovali drogy. Čiernobiele fotografie z párty ukazujú niekoľko polonahých žien s kapucňami. Niektorí mali zaviazané oči, iní mali zviazané zápästia. Účastníci večierka dostali aj bič. Vstupenky vraj stáli v prepočte približne 6 až 12 eur.

V dome dôstojníkov sú pochovaní aj vojaci, ktorí zahynuli v ukrajinskej vojne

Mestská generálna prokuratúra v Jekaterinburgu dostala sťažnosť po „erotickom večierku“ v dome dôstojníka. Provojnová aktivistka menom Jekaterina Ipatová, šéfka takzvanej dobrovoľníckej roty, označila oslavy za "rúhanie" a povedala: "Považujeme za neprijateľné organizovať takéto podujatia v dome dôstojníkov." Podpredseda Dôstojníckeho domu Georgij Podkorytov teraz musel zo svojej funkcie odstúpiť. Priznal, že bol do škandálu sám zapletený, no zároveň dodal, že mu vadí, že „na nás hádže špina“.