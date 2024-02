Navaľného matka koná takmer okamžite! Spoločne s právnikom mieri do trestaneckej kolónie, kde zomrel jej syn

Alexej Navaľnyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin)

MOSKVA - Ljudmila Navalná, matka ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, je v sprievode právnika na ceste do trestaneckej kolónie IK-3, kde podľa ruských úradov jej syn v piatok zomrel. Informoval o tom dnes podľa agentúry Reuters denník Novaja Gazeta.

Navaľnyj bol roky hlavnou tvárou ruskej opozície a hlasno kritizoval režim predovšetkým za korupciu. Od roku 2021 bol vo väzení. V piatok väzenská služba uviedla, že 47-ročnému mužovi sa po prechádzke vo väzenskej kolónii za polárnym kruhom urobilo zle, stratil vedomie a nepodarilo sa ho oživiť.

Navaľného manželka Julija Navaľná aj jeho spolupracovníci v piatok uvádzali, že správu o úmrtí nie sú schopní potvrdiť ani vyvrátiť. Podľa Ljudmily Navaľnej bol jej syn pri poslednej návšteve tento týždeň zdravý a v dobrej nálade. Trestanecká kolónia IK-3, známa tiež pod názvom Poljarnyj volk, leží asi 60 kilometrov za polárnym kruhom blízko mesta Salechard. Je považovaná za jednu z najdrsnejších väzníc v Rusku.