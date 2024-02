Úplné šialenstvo! Šéf Kremľa stratil vo vojne na Ukrajine všetky tanky

Zničený ruský tank (Zdroj: profimedia.sk)

MOSKVA - Tieto čísla sú šokujúce. Odborníci analyzovali, že Vladimir Putin údajne stratil na bojisku na Ukrajine viac tankov, ako mal pripravených na použitie na začiatku vojny. To by však v Kremli nemalo vyvolať žiadny poplach.

Útočná vojna Vladimíra Putina proti susednej Ukrajine prebieha už takmer dva roky. V súčasnosti je koniec bojov stále v nedohľadne. Vladimir Putin nedávno povedal, že Rusko ešte nedosiahlo svoje ciele „špeciálnej vojenskej operácie“. Zdá sa, že kremeľský tyran – napriek obrovským materiálnym a ľudským stratám – nie je ochotný robiť žiadne kompromisy.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 720 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Nová analýza britského think-tanku International Institute for Strategic Studies (IISS) teraz ukazuje, že Vladimir Putin doteraz stratil na bojisku na Ukrajine viac tankov, ako bolo pôvodne v Rusku v prevádzke, keď vo februári 2022 začala invázia. Jednoducho neuveriteľné: Vladimir Putin stratil všetky ruské tanky, ktoré boli v tom čase pripravené a dostupné vo vojne na Ukrajine.

Generálny riaditeľ inštitútu Bastian Giegerich vo svojich vyjadreniach predpokladá, že Vladimir Putin len za minulý rok stratil takmer 1120 tankov. Ale to nie je všetko: Moskva sa tiež musela v posledných dvanástich mesiacoch vzdať približne 2000 obrnených transportérov a bojových vozidiel pechoty, dodal. Znie to ako gigantický neúspech a skutočná hanba Vladimíra Putina. Celkové straty na tankoch Kremľa budú podľa IISS pravdepodobne „vyše 3000“.

Vladimir Putin sa však v budúcnosti nebude musieť vzdať používania obrnených vozidiel. Podľa hodnotenia think-tanku bude Moskva pravdepodobne schopná udržiavať svoju tankovú flotilu „s vozidlami nižšej kvality“ ešte niekoľko rokov, hoci pri tom musí obetovať kvalitu kvantite. Podľa toho má Rusko v súčasnosti približne 1 750 operačných bojových tankov rôznych modelov, od zastaraných T-55 po modernejšie T-90. V sklade je vraj aj niekoľko tisíc kusov.