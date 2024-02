Hrozí Európe ďalšia migračná vlna? Biden údajne zvažuje stiahnutie amerických vojakov zo Sýrie

(Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci, SITA/AP/Baderkhan Ahmad)

Americkí vojaci v Sýrii a Iraku pôsobia v rámci medzinárodnej protiteroristickej operácie a od vlaňajšieho októbra sa stali viac ako 150-krát cieľom útokov dronov alebo rakiet vyslaných rôznymi ozbrojenými skupinami. Na konci januára bol prvýkrát od vlaňajšieho októbra jeden z týchto útokov smrteľný. V Jordánsku zahynuli traja americkí vojaci.

Podľa Foreign Policy sa čoraz viac uvažuje o stiahnutí Američanov zo Sýrie. Potvrdiť to mali až štyri zdroje z prostredia amerického rezortu obrany. Na misii je tam aktuálne 900 amerických vojakov, pričom tí v spolupráci s miestnymi partnermi zohrávajú kľúčovú úlohu pri potláčaní a degradácii pretrvávajúceho povstania Islamského štátu na severovýchode krajiny.

Hrozí ďalšia migračná vlna?

Práve vzostup Islamského štátu bol kľúčovým faktorom európskej migračnej krízy v roku 2015. Z krajiny vtedy utekali desiatky tisíc ľudí. Situáciu sa podarilo stabilizovať vďaka medzinárodnej intervencii, ktorú spustili Spojené štáty a viac ako 80 partnerských krajín, pričom posledná časť územia v Sýrii bola oslobodená začiatkom roku 2019.

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Viacerí odborníci sa teraz obávajú, že stiahnutie Američanov by malo katastrofálny vplyv a bol by to dar Islamský štát, pričom by to mohlo vyvolať ďalšiu migračnú vlnu.