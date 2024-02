Ďalší trapas Bidena: Francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona si pomýlil s Mitterrandom! Ten je dávno po smrti

Joe Biden (Zdroj: SITA)

Biden na mítingu v Las Vegas spomínal stretnutie lídrov štátov skupiny G7 v britskom Cornwalle, ktorého sa zúčastnil v roku 2021, krátko po tom, ako sa stal americkým prezidentom. Svoje rozprávanie začal slovami. „Amerika je späť. A Mitterand z Nemecka, teda z Francúzska na mňa pozrel a povedal: Prečo, na ako dlho ste späť?“ pokračoval trochu zmätene svoje rozprávanie.

„Pozrel som sa naňho a nemecký kancelár povedal: Čo by ste povedali, pán prezident, ak by ste si zajtra vzal noviny, londýnske The Times a tam by bolo, že tisíc ľudí vpadlo do dolnej snemovne, vylomili dvere a zabili dvoch policajtov, keď sa snažili zastaviť voľbu predsedu vlády. Čo by ste povedal?“ dodal vo svojej reči a spomenul tak útok Trumpových priaznivcov z januára 2021.

Priznal, že nikdy o tomto incidente nerozmýšľal z inej perspektívy. Na mítingu uvažoval, čo by sa stalo, a čo by Amerika povedala, ak by sa podobná udalosť stala v inej demokratickej krajine. Oficiálny prepis Bidenovho prejavu už tento spomínaný trapas neobsahoval a za francúzskeho prezidenta doplnili už toho správneho prezidenta Emmanuela Macrona.

Biden je najstarším prezidentom USA a v prípade, že by opäť vyhral voľby, na konci funkčného obdobia by mal 87 rokov. Odborníci sa však čoraz častejšie obávajú, ako by ďalšie funkčné obdobie zvládol. Jeho protikandidát Donald Trump má 77 rokov.