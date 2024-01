Miroslav Lajčák vyzval Kosovo a Srbsko na urýchlenie snáh o normalizáciu

Miroslav Lajčák (Zdroj: SITA/Branislav Bibel)

Lajčák v utorok v Prištine tri hodiny rokoval s lídrami Kosova - prezidentkou Vjosou Osmaniovou, premiérom Albinom Kurtim a vicepremiérom Besnikom Bislimim. V pondelok navštívil Belehrad. "Nemusíme sa sami seba pýtať, ako ju uzavrieť (dohodu). Otázkou je kedy a ak sa spýtate mňa, tak by som povedal, že neodkladne, čím skôr," povedal Lajčák. Európska únia a Spojené štáty tlačia na Srbsko a Kosovo, aby naplnili dohody, ktoré vlani vo februári a v marci uzavrel srbský prezident Vučič a kosovský premiér Kurti.

archívne video

Miroslav Lajčák nevylúčil, že bude opäť pôsobiť v medzinárodných štruktúrach

V júni sa budú konať voľby do EP a v Spojených štátov budú v novembri prezidentské voľby. Lajčák poukázal na to, že v priebehu tohto roka sa pozornosť sústredí hlavne na tieto dva procesy. V rokovaniach o normalizácii medzi Srbskom a Kosovom, ktoré sprostredkuje EÚ, sa nedarí dosiahnuť pokrok. Zablokovali sa najmä po septembrovej prestrelke medzi maskovanými srbskými ozbrojencami a kosovskou políciou, ktorá si vyžiadala štyri obete na životoch.

Vstup do Európskej únie

Srbsko aj Kosovo pritom majú záujem vstúpiť do Európskej únie. Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell ich preto varoval, že neochota pristúpiť na kompromis ohrozuje aj ich šance na vstup do EÚ. Lajčák vníma ako pozitívne znamenie to, že Kosovo i Srbsko sa zaoberajú dohodou o platbách za energie spotrebované na severe Kosova, kde žije etnická menšina Srbov. Poukázal aj na to, že obe krajiny si navzájom začali uznávať evidenčné čísla vozidiel. Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, no vláda v Belehrade ju neuznáva.