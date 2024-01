Stredopravá Európska ľudová strana podporí Ursulu von der Leyenovú na post predsedníčky Európskej komisie

Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo)

Pre agentúru Reuters to v piatok uviedol Daniel Caspary, ktorý v Európskom parlamente vedie skupinu nemeckých poslancov z radov kresťanských demokratov. Von der Leyenová, nemecká kresťanská demokratka, sa zatiaľ verejne nevyjadrila, či sa chce uchádzať o druhý mandát na čele exekutívy EÚ po tom, čo jej ten súčasný tento rok vyprší.

archívne video

Juraj Blanár v Bruseli o vojenskej misii EÚ v Červenom mori (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

"EPP nominuje Ursulu von der Leyenovú za svoju vedúcu kandidátku do európskych volieb na svojom kongrese 6. a 7. marca," povedal Caspary a dodal: "Ak si to (von der Leyenová) želá." Ak by von der Leyenová bola nominovaná na post vedúceho kandidáta EPP, znamenalo by to súčasne, že by bola aj nominantkou EPP na predsedníčku EK. V prípade, že EPP bude v júnových voľbách do Európskeho parlamentu na prvom mieste, ako to aktuálne predpovedajú prieskumy verejnej mienky, dostala by sa na "najlepšiu štartovú pozíciu" aj v súboji o kreslo šéfa EK.

Casparyho vyjadrenie pre Reuters podľa tejto tlačovej agentúry podporuje názor rozšírený medzi diplomatmi a úradníkmi v Bruseli, že von der Leyenová sa bude uchádzať o druhé funkčné obdobie na poste predsedníčky EK a aj ho získa.