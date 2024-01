Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin varoval Ukrajinu, proti ktorej rozpútal vojnu, že jej existencia ako štátu sa skončí. Ukrajinskej štátnosti hrozí „nenapraviteľný úder“ v dôsledku krokov vedenia v Kyjeve, povedal Putin v utorok na stretnutí so zástupcami samospráv odvysielaných v štátnej televízii.

Takzvaný mierový vzorec ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nie je ničím iným ako pokračovaním „zákazu“ rokovaní s Ruskom, povedal Putin. Jej jadrom je stiahnutie ruských vojsk z Ukrajiny.

Putin: „Ukrajinská protiofenzíva zlyhala“

Putin povedal, že nikto nemôže prinútiť Rusko, aby sa vzdalo území, ktoré doteraz dobylo. "Každý chápe, že to nie je možné." Šéf Kremľa opäť označil ukrajinskú protiofenzívu na opätovné dobytie územia za zlyhanie.

Putin obvinil ukrajinské ozbrojené sily z ostreľovania ruských pohraničných oblastí, ako je napríklad oblasť Belgorod, aby odvrátili pozornosť od vlastného zlyhania. Západným sponzorom, ktorí dávajú peniaze, zbrane a strelivo, by sa navyše malo týmto spôsobom ukázať, že Ukrajina je schopná reagovať na ruské útoky.

Podľa Putinovho vyhlásenia sa konflikt mohol skončiť pred rokom a pol, ak by Ukrajina implementovala dohody dosiahnuté počas rokovaní v Istanbule. „Blázni“ v Kyjeve ovládanom Západom sa potom rozhodli pokračovať v boji.

Poďme bojovať

Bývalý ukrajinský vyjednávač a šéf frakcie Zelenského strany v parlamente Davyd Arachamija nedávno potvrdil, že Moskva počas rokovaní trvala iba na neutralite susednej krajiny, aby ukončila konflikt. "Keď sme sa vrátili z Istanbulu, (britský premiér) Boris Johnson prišiel do Kyjeva a povedal, že s nimi (Rusmi) nič nepodpíšeme - poďme len bojovať," povedala Arachamija v rozhovore pre televízny kanál 1+1.

Zelenskyj by však potreboval aj stretnutie s Putinom, aby podpísal dohodu. Kyjev navyše váhal, pretože v prípade podpísania mierovej dohody neexistovali žiadne bezpečnostné záruky, povedal Arachamija. Aby mala Ukrajina neutrálny štatút, musela by sa zmeniť aj ústava krajiny a musel by sa z nej odstrániť kurz NATO.

Zelenskyj označil Putina za predátora

Zelenskyj medzitým nazval Putina „predátorom“. Neuspokojil by sa so zmrazeným konfliktom na Ukrajine. „Po roku 2014 došlo k pokusom zmraziť vojnu na Donbase,“ povedal Zelenskyj v prejave na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom alpskom stredisku Davos. Odvolal sa na minské dohody, ktoré mali ukončiť konflikt na východe Ukrajiny.

"Putin je predátor, ktorý nie je spokojný s mrazenými výrobkami," povedal Zelenskyj. V zmrazenom konflikte na fronte nedochádza k pohybu na oboch stranách, ale nedosiahne sa ani spoľahlivé prímerie ani mier.

Zelenskyj obvinil Putina zo „snahy normalizovať masové deportácie, zničené mestá a dediny a desivý pocit, že vojna sa možno nikdy neskončí“. Zelenskyj zdôraznil: „Putin v skutočnosti stelesňuje vojnu.“ Putin sa nikdy nezmení.