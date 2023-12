Prísľuby samitu COP28 pokrývajú len 30% potrebného zníženia emisií, tvrdí Medzinárodná agentúra pre energiu

Klimatická konferencia COP28 v Dubaji (Zdroj: SITA/(AP Photo/Peter Dejong))

DUBAJ - Záväzky prijaté na klimatickom samite COP28 sľubujú do roku 2030 zníženie emisií skleníkových plynov súvisiacich s energetikou len o 30 percent z potrebného množstva. Uviedla to v nedeľu Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) so sídlom v Paríži.