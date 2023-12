MIMORIADNY ONLINE USA vetovali rezolúciu OSN vyzývajúcu na prímerie v Pásme Gazy: WHO vyzýva na ochranu

(Zdroj: SITA/AP Photo/Adel Hana)

6:15 Viac ako tucet členských štátov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) predložilo v piatok návrh rezolúcie, ktorou vyzvali Izrael, aby rešpektoval svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva a chránil humanitárnych pracovníkov v Pásme Gazy. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP. Textom návrhu rezolúcie sa má zaoberať Výkonná rada WHO na svojom mimoriadnom zasadnutí, zvolanom na nedeľu s cieľom prediskutovať "zdravotnú situáciu na okupovanom palestínskom území". Navrhli ho Alžírsko, Bolívia, Čína, Egypt, Indonézia, Irak, Jordánsko, Libanon, Malajzia, Maroko, Pakistan, Katar, Saudská Arábia, Tunisko, Turecko, Spojené arabské emiráty a Jemen. Predstavitelia Palestíny majú štatút pozorovateľa WHO a boli tiež signatármi návrhu.

USA vetovali rezolúciu OSN vyzývajúcu na prímerie v Pásme Gazy

Trinásť z 15 členov Bezpečnostnej rady hlasovalo za rezolúciu, USA proti a Veľká Británia sa zdržala hlasovania. Zástupca americkej veľvyslankyne pri OSN Robert Wood po hlasovaní kritizoval radu za to, že neodsúdila cezhraničný útok Hamasu na juh Izraela zo 7. októbra a neuznala právo Izraela brániť sa. Vyjadril presvedčenie, že zastavenie vojenských operácii Izraela by zasialo semienka pre ďalšiu vojnu, pretože Hamas nemá záujem o trvalý mier s cieľom dosiahnuť riešenie na úrovni dvoch štátov.

Generálny tajomník OSN António Guterres, ako aj mnohí členovia Bezpečnostnej rady požadovali v piatok okamžité humanitárne prímerie v Gaze. Spojené štáty však zopakovali svoj nesúhlas napriek priamej výzve arabských diplomatov, čím prakticky odsúdili akékoľvek kroky najmocnejšieho orgánu OSN na neúspech. Vedúci diplomati arabských a moslimských krajín v piatok počas návštevy Washingtonu vyzvali na ukončenie bojov v Pásme Gazy. "Považujeme za absolútne nevyhnutné okamžite ukončiť boje," vyhlásil v mene skupiny krajín saudskoarabský minister zahraničných vecí Fajsal bin Farhán a apeloval na Bezpečnostnú radu OSN, aby prijala rezolúciu žiadajúcu zastavenie bojov.

Guterres zvolal mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady po dvoch mesiacoch bojov, pri ktorých prišlo v Pásme Gazy o život vyše 17.000 ľudí. Tieto údaje uviedlo ministerstvo zdravotníctva v Gaze, riadené militantným hnutím Hamas.