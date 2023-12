Bývalý agent KGB Andrej Bezrukov (Zdroj: X)

V nedeľnej diskusnej relácii, ktorej záznam zdieľal na X poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Geraščenko, sa nechal Bezrukov počuť: „Po našom víťazstve (vo vojne na Ukrajine) sa pozrieme na budúcu Európu a povieme si: ‚Pozrime, je tu milé a zdanlivo neutrálne Rakúsko. Je tu Slovensko, ktoré povedalo, že sa cíti nepríjemne v blízkosti bojujúcej Ukrajiny a že je lepšie jej nepomáhať. Je tu Maďarsko, ktoré s ňou (s Ukrajinou) tiež nechce mať nič spoločné´.“

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 650 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

„Potom je tu ešte bývalá Juhoslávia, Srbsko a ďalšie krajiny. Urobme z tejto strednej Európy neutrálne územie. Urobme rakúsko-uhorské územie,“ doplnil svoju víziu bývalý agent KGB. Solovjovovi sa táto myšlienka evidentne páčila, keď povedal: „Dlho som čakal, až toto niekto povie.“

Podľa Bezrukova známeho aj pod krycím menom Donald Heathfield by nové územie siahalo od Poľska, Pobaltia až po Stredozemné more.

Russian propagandists discuss re-creating an "Austrian-Hungarian territory" protected by a Russian contingent. pic.twitter.com/PtyMysxQyG — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 4, 2023

„My im povieme: ‚Pozrite, my na vás nezaútočíme',“ vysvetlil Bezrukov. „Dokonca tam umiestnime vlastný kontingent, aby nikto nezaútočil na nich,“ vyhlásil bývalý spiaci agent KGB, ktorého v roku 2010 odhalili USA.

Relácia Vladimira Solovjova pravidelne hýri podobnými nápadmi. Mnohokrát sa vyslovil za útoky na krajiny NATO. Napríklad aj na štáty, kde cvičia ukrajinskí vojaci. Nabádal na použitie jadrových aj konvenčných zbraní.

„Musíme podniknúť jadrové alebo konvenčné údery na miesta, kde sa ukronacisti cvičia mimo Ukrajiny, nech už je to kdekoľvek. Mali by sme pred tým varovať, vysvetliť to a urobiť to. To je všetko,“ vyhlásil Solovjov.