Strach z vojny s Ruskom: Armády sú takmer bezbranné! Putin by v prípade útoku mohol prevalcovať Európu

Vladimir Putin na tlačovej konferencii v Pekingu (Zdroj: SITA/Sergey Guneev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Znie to ako vyhlásenie bankrotu. V prípade Putinovho útoku by sa európske štáty NATO len ťažko dokázali brániť, odhaľuje nová správa. Žiadne tanky, žiadne zbrane, žiadni vojaci: Taká dramatická je situácia.

Vladimir Putin už takmer dva roky vedie svoju agresívnu vojnu proti Ukrajine. Koncu bojov zatiaľ nič nenasvedčuje. V tom istom období panuje strach z rozšírenia bojov na Západ. Kremeľskí zástancovia tvrdej línie a Putinoví propagandisti opakovane hovoria v ruskej štátnej televízii (vrátane Vladimira Solovjova) o útoku na európske štáty NATO.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 657 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Vladimir Putin by mohol prevalcovať Európu

Ako dobre by boli európske armády pripravené v prípade ruského útoku? Ako v súčasnosti uvádza „Wall Street Journal“, bojová sila, obranyschopnosť a pripravenosť európskych armád vyzerajú dosť biedne. Dalo by sa dokonca hovoriť o katastrofálnych podmienkach. Dramaticky povedané: Putin by mohol v podstate prevalcovať Európu.

Hrozba pre Európu? Putin môže postaviť impozantnú armádu

Varovania znejú vážne. Keďže veľká časť vojenského priemyslu v Európe bola po skončení studenej vojny obmedzená, kontinent sa „systematicky demilitarizoval“, vysvetľuje Anthony King (profesor vojnových štúdií na University of Warwick). Zároveň sa Rusko dôsledne prezbrojilo a armáda je vycvičená vojnou na Ukrajine. Pre Malcolma Chalmersa z Royal United Services Institute je jedna vec jasná: Vladimir Putin bude schopný „vybudovať pôsobivú armádu, ktorá by mohla predstavovať hrozbu pre Európu“.

Európske armády nie sú pripravené na vojnu proti Putinovi

Je tu aj problém s financovaním. Pretože len 11 z 31 členských štátov NATO skutočne dokáže minúť dve percentá svojho ekonomického výkonu na obranu. Obranná aliancia sa na tom dohodla v roku 2014. To vedie k záveru, že európske armády jednoducho nie sú pripravené na prípadnú vojnu proti Rusku.

Podľa správy v Wall Street Journal má Bundeswehr (nemecká armáda) len necelých 180 000 operačných vojakov (pokles z takmer 800 000 na konci studenej vojny), ako aj 200 bojových tankov, z ktorých je funkčná len polovica. Dokonca aj generál Carsten Breuer, veliteľ nemeckých ozbrojených síl, nedávno pre „FAZ“ povedal, že Nemecko momentálne nie je v pozícii viesť obrannú vojnu.

Žiadne tanky, ponorky či delá

Situácia s ostatnými armádami v Európe vraj nebude o nič lepšia. Podľa Wall Street Journal má Veľká Británia iba 150 funkčných tankov a asi tucet operačných diel. Plne funkčná obrnená divízia neexistuje takmer 30 rokov.

Hovorí sa, že francúzska armáda má menej ako 90 ťažkých diel. Pre porovnanie: Rusko stráca každý mesiac na Ukrajine rovnaký počet. Ešte dramatickejšie: Dánsko nemá ani ťažké delostrelectvo, ani ponorky či systémy protivzdušnej obrany. Po rozpustení svojej poslednej tankovej jednotky v roku 2011 Holanďania začlenili zvyšné tanky do nemeckej armády.