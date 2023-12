Putinovho propagandistu Solovjova totálne ponížili vo vlastnej talkshow! TAKTO ho strápnil kolega

Propagandista Kremľa Vladimir Solovjov (Zdroj: profimedia.sk)

Špičkový propagandista Vladimira Putina Vladimir Solovjov bol verejne znemožnený počas televízneho vystúpenia jeho kolegu Andreja Sidorova, zástupcu dekana pre svetovú politiku na Moskovskej štátnej univerzite, keď ho doučoval dejepis.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 656 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ako uvádza spravodajský portál „newsweek.com“, Vladimir Solovjov, ktorý moderuje talk show „Večer s Vladimirom Solovjovom“ na ruskom televíznom kanáli Russia 1, sa v jednom zo svojich monológov opäť chcel posmievať Spojeným štátom a spýtal sa svojich hostí v štúdiu "Akú vojnu kedy vyhrali Američania?" Andrej Sidorov nechcel nechať to, čo myslel Solovjov ako rečnícku otázku bez odpovede, a preto dal kremeľskému agitátorovi úprimnú odpoveď: "Studená vojna, Američania vyhrali studenú vojnu."

Vladimir Solovyov: “What war have Americans ever won?”



Andrey Siderov: “The Cold War”



😂 🤣 pic.twitter.com/oA0pBDCMBe — Prune60 (@Prune602) December 10, 2023

Zrejme si však sám politický expert rýchlo uvedomil, že nemal odpovedať tak ľahkovážne a dodal, že Spojené štáty nevyhrali studenú vojnu vojensky, načo Vladimir Solovjov trval na tom, že sila americkej armády je len fantázia, ktorú vytvorili "americké kino". Video z tohto bizarného rozhovoru nájdete na X účte americkej novinárky Julie Davisovej.

Solovjovi sa vysmievali na internete

Klip a otázka Vladimíra Solovyova vyvolali na internete veľa posmechu. "Takže sme nevyhrali kórejskú vojnu, prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu, vojnu v Iraku, vojnu v Kuvajte atď.?" napísal jeden používateľ s pobavením. "Rusi sú vo svojej podstate neschopní priznať porážku vo vojne (a následne nie sú schopní poučiť sa z chýb). Neironicky veria, že vyhrali Krymskú vojnu. A dokonca aj prvú svetovú vojnu. A že rusko-japonská vojna "bola nerozhodnutá," komentoval ďalší videoklip.