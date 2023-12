MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj sa v stredu zúčastní na virtuálnom summite G7: V Senáte USA ale nevystúpil

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 650

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 650

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v stredu pripojí k virtuálnemu summitu lídrov skupiny G7. Oznámilo to v noci na stredu Japonsko, ktoré tomuto zoskupeniu ekonomicky najvyspelejších krajín sveta aktuálne predsedá. Informuje agentúra AFP.

Hovorca japonskej vlády novinárom povedal, že japonský premiér Fumio Kišida bude v stredu "hostiteľom TV summitu G7". Dodal, že okrem lídrov krajín G7 sa k prvej časti videokonferencie pripojí aj Zelenskyj. Hovorca tiež uviedol, že Kišida a ostatní lídri G7 vrátane USA budú "diskutovať o otázkach, ktoré sú dôležité pre medzinárodné spoločenstvo, ako je situácia na Ukrajine, situácia na Blízkom východe či umelá inteligencia".

Prečo nemohol vystúpiť Schumer nespresnil

"Zelenskyj sa nemohol pripojiť k nášmu brifingu o 15.00 h (21.00 h SEČ) - niečo sa stalo na poslednú chvíľu," uviedol Schumer podľa serveru Ukrajinska pravda. Prečo Zelenskyj cez videohovor nemohol vystúpiť Schumer nespresnil, podotýka ruskojazyčný web stanice BBC.

Spojené štáty sú najväčším vojenským podporovateľom Ukrajiny v jej obrane proti ruskej invázii; od 24. februára minulého roku podľa amerického ministerstva zahraničia napadnutej krajine poskytli pomoc v hodnote 44,2 miliardy dolárov. Nová pomoc Ukrajine, ktorú sľúbil demokratický prezident Joe Biden, je však teraz v ohrození kvôli protestom kongresových republikánov, ktorí schválenie podmieňujú sprísnením americkej imigračnej politiky.

Ďalšími položkami v prejednávanom zákone sú peniaze pre Izrael či prostriedky na posilnenie stráženia na americko-mexickej hranici, kam tento rok v rekordných počtoch prichádzajú migranti utekajúci predovšetkým z krajín latinskej Ameriky.

Na schválenie pomoci apeloval aj Biely dom

Najvyššie postavený republikán v Senáte Mitch McConnel dnes svojich kolegov vyzval, aby pre zákon, ktorý nebude obsahovať zmeny v azylovej politike, nedvíhali ruku. "Rozhodli sa ohroziť financovanie pre Ukrajinu a budú s tým musieť žiť, keď bude Vladimir Putin pochodovať na Kyjev a na Európu," kritizoval postoj republikánov demokratický senátor Chris Murphy. Na schválenie pomoci apeloval aj Biely dom.

Aby balík Senátom prešiel, musia sa zaň vysloviť tri pätiny hornej komory Kongresu, teda so všetkými demokratmi aspoň deväť republikánov. O jeho prijatie požiadala Kongres americká vláda už v októbri. Teraz Biely dom varuje, že vláde pravdepodobne do konca roka dojdú peniaze na vyzbrojovanie Ukrajiny. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak, ktorý je na návšteve USA, povedal, že strata americkej pomoci by vytvorila veľké riziko, že Ukrajina vojnu s Ruskom prehrá.