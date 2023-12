Obrovská rodinná tragédia: Valentin sa priznal, že podpálil dom a zavraždil vlastných rodičov!

Valentin Nurdin zavraždil svojich rodičov. (Zdroj: Gendarmerie)

"Rovnako ako to už urobil pred žandármi, tak aj pred vyšetrujúcim sudcom sa priznal k činu, vrátane jeho plánovania. Bol umiestnený do väzby," uviedol prokurátor v Grenobli Eric Vaillant. Sudca "nariadi psychiatrický a psychologický posudok, ktorý by mohol prispieť k pochopeniu činu a k vyhodnoteniu chlapcovej zodpovednosti," dodal Vaillant. Chlapec bol umiestnený do väznice, do oddelenia pre mladistvých, píše AFP.

V rodine s dvoma synmi panovali bežné pomery, rodina dobre vychádzala aj s obyvateľmi dediny, kde žila, píše AFP. Ako "normálnu, bezproblémovú" rodinu ju opísala aj prokuratúra.

Isère - Mort mystérieuse, par balles, d'un couple: Leurs fils de 15 ans, qui avait disparu, a été interpellé ce matin et placé en garde à vue (Procureur) #Châteauvilain #isère #deces #disparition #ValentinNurdin https://t.co/ERvdpLKJLf — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) December 2, 2023

Pred týždňom, v noci na pondelok vyhorel rodinný dom v obci Châteauvilain, ktorá má asi 800 obyvateľov. V troskách sa našli dve "takmer kompletne spálené telá", ktoré niesli stopy strelnej zbrane na hlave a na krku, uviedli vyšetrovatelia. Mladší zo synov po požiari bez stopy zmizol, polícia ho vypátrala v sobotu. Starší syn v čase požiaru v dome nebol, študuje mimo mesta.