MIMORIADNY ONLINE Rusko môže napadnúť aj NATO! Boje na Ukrajine neprospievajú ani životnému prostrediu

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 649

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 649 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

6:51 Rusko oznámilo, že v noci na utorok odrazilo niekoľko desiatok ukrajinských útočiacich dronov v oblasti nad Azovským morom a nad anektovaným polostrovom Krym. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ruské sily 22 bezpilotných lietadiel zneškodnili a voči ďalším 13 zasiahli. Tieto informácie však nebolo možné nezávisle overiť, informuje DPA.

6:10 Poľská národná bezpečnostná agentúra odhaduje, že Rusko by mohlo zaútočiť na NATO za menej ako 36 mesiacov, uviedol šéf Národného bezpečnostného úradu krajiny v rozhovore pre poľské médiá Nasz Dziennik 2. decembra. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.

6:05 Lídri 27 členských štátov EÚ sa na summite 14. až 15. decembra rozhodnú začať rozhovory s Ukrajinou a Moldavskom o vstupe do únie, - Reuters Podľa jedného diplomata EÚ bude dosiahnutie dohody o začatí rokovaní s Ukrajinou „veľmi, veľmi náročnou“ úlohou, najmä kvôli pozícii Maďarska.

