Za znásilňovanie zboristov uložil súd Čechovi štvorročné väzenie a ústavnú liečbu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Piero Facci)

PRAHA - Zbormajstrovi, ktorý dlhodobo znásilňoval a zneužíval malých spevákov vo farskom speváckom zbore, uložil dnes pražský mestský súd štyri roky väzenia. Súčasťou trestu je aj ústavné sexuologické liečenie a maximálny, teda desaťročný zákaz práce s deťmi. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný. Muž sa po svojom zadržaní k skutkom postupne priznal a po prepustení z väzby dobrovoľne nastúpil do bohnickej liečebne, kde sa vyše roka lieči s homosexuálnou pedofíliou.

Chlapcov, ktorých zbormajster znásilňoval alebo zneužíval, bolo podľa rozsudku celkovo 16. Skutky v zbore páchal v rokoch 2002 až 2012, pričom jednotlivých čiastkových útokov spočívajúcich v osiaknutí, masturbácii či orálnom sexe boli stovky. Po rokoch potom v roku 2021 zneužil tiež svojho žiaka, ktorého učil hre na organ. Celá mužova trestná činnosť vyšla najavo až následne a viacmenej náhodou, keď jeden z bývalých zboristov vypovedal na polícii k inej trestnej veci.

Archívne video

Mužský zbor spieva gruzínsku pieseň v tradičnom vinárstve (Zdroj: Zoznam / ako)

Za znásilnenie dieťaťa hrozí päť až 12 rokov väzenia. Súd uložil trest pod sadzbou, pretože zohľadnil okrem iného to, že muž skutky kvôli svojej deviácii spáchal v stave zmenšenej príčetnosti a že od ich spáchania uplynula dlhá doba. "V hlavnom líčení prejavil úprimnú ľútosť, ktorá bola nehraná a skutočne evidentná. Má tiež úprimnú snahu napraviť svoje konanie," uviedla predsedníčka súdneho senátu Silvie Slepičková, ktorá z výrokovej časti rozsudku vylúčila verejnosť, aby ochránila identitu obetí. Z rovnakého dôvodu ČTK v tomto prípade nezverejňuje totožnosť obžalovaného ani názov zboru.

Muž sa z dnešného pojednávania ospravedlnil pre chorobu. Na začiatku súdneho procesu ale priznal vinu. „Hlboko ľutujem všetky svoje činy. Tiež ľutujem, že som odbornú pomoc nevyhľadal skôr. Až vďaka liečbe som si uvedomil, aké moje konanie zanechalo následky na mojich obetiach a aké bolo sebecké,“ odkázal dnes z Bohníc. Podľa jeho advokáta sa muž mylne domnieval, že svoju deviáciu zvládne sám.

Sudkyňa spomenula, že súdny senát prekvapila mužova sebareflexia. Na rozdiel od podobných páchateľov sa nevykrúcal a sám pripustil, že za spravodlivý by pre seba pokladal trest okolo päť až šesť rokov väzenia. "Jeho prístup je absolútne príkladný. Sám nastúpil na liečenie, ktoré má povahu ústavnej formy - nejde o žiadne dochádzanie na desaťminútové konzultácie v ambulantnej liečbe," podotkla. Podľa ošetrujúcej lekárky existuje veľká nádej, že sa v budúcnosti bude schopný vyvarovať protiprávnemu konaniu. So štyrmi bývalými zverencami, ktorí vzniesli nároky na náhradu nemajetkovej ujmy, uzavrel zbormajster dohody o narovnaní a kvôli vyrovnaniu predal nehnuteľnosť. Každému vyplatí od 300.000 do 500.000 korún.

Trestnú činnosť páchal muž na rôznych miestach - priamo v budove farnosti, vo svojom dome, v aute cestou zo zborovej skúšky, na sústredení zboru v Taliansku, v hotelovej izbe alebo aj pri ceste vozidlom na omše v rôznych kostoloch. Bývalí speváci pri policajných výpovediach spomínali napríklad na to, že lechtanie na stehnách a bruchu, ktoré postupne prechádzalo v hladenie a osiakanie rozkroku, nazýval zbormajster "kanadské mučenie" a vydával ich za hru. Jeden zo zboristov vypovedal aj to, že sa na ňom muž pokúsil o análnu súlož.

Autorite sa nebránili, bral ich do McDonaldu

Chlapci sa dospelej autorite aktívne nebránili, v začiatkoch trestnej činnosti mali iba deväť alebo desať rokov. Počínanie im nebolo príjemné, zároveň sa báli, že sa o ňom niekto dozvie. Prokurátorka Barbora Kvášová poukázala na to, že zbormajster si vedel získať ich dôveru a tiež im poskytoval rôzne vymoženosti - bral ich do McDonaldu, umožňoval im hrať na počítači. "Nadviazal s nimi veľmi úzky vzťah a zneužil toho," opísala.

Niektorí chlapci sa neskôr potýkali s depresiami či samovražednými myšlienkami, sebapoškodzovaním, výčitkami svedomia, pochybnosťami o svojej sexuálnej preferencii a problémami pri nadväzovaní vzťahov s dievčatami. Odbornú pomoc ale nevyhľadali. Ich rodičia sa so zbormajstrom priatelili. Matka jedného z poškodených a otec druhého sa na súde za mužov prihovárali, aby nešiel do väzenia. Označili ho za kvalitného, obetavého a nezištného človeka.

Obhajoba sa tiež usilovala o to, aby muž neskončil za mrežami. Sudkyňa však uviedla, že zmyslom trestu je aj vyslať signál spoločnosti, aby sa podobní páchatelia vyvarovali trestnej činnosti.

Najznámejším prípadom zneužívania v speváckom zbore je kauza Bohumila Kulínskeho, niekdajšieho zbormajstra elitného detského súboru Bambini di Praga. Za zneužívanie maloletých dievčat mu justícia v roku 2009 uložila 5,5 roka väzenia, zbor v súvislosti s aférou zanikol. Kulínský svoju vinu odmietal. Rozsiahlym prípadom zneužívania zverených detí bola napríklad tiež kauza učiteľa tanca Petra Dostála, ktorého súdy potrestali za dlhodobé zneužívanie dievčat v pražských materských školách deviatimi rokmi odňatia slobody, ústavnou sexuologickou liečbou a maximálnym, teda desaťročným zákazom práce s deťmi.