ŠOKUJÚCE informácie z Bieleho domu: Čína mala zabiť vedca z vlastných radov! Mal patent na vakcínu proti COVIDu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Situácia v čínskych nemocniciach počas covidu-19 (Zdroj: Twitter/Inconvenient Truths by Jennifer Zeng)

Počas mája tohto roku v Číne náhle zomrel vedec, ktorý záhadne ukončil svoj život pádom zo strechy. Zhou Yusen (†54) pracoval v čínskom laboratóriu vo Wuchane. Práve z tohto mesta sa smrtiaci koronavírus rozšíril do celého sveta. O Yusenovi kolujú informácie, že patent na vakcínu proti koronavírusu si podal už vo februári 2020, teda ešte v čase pred vypuknutím svetovej pandémie.

Smrť čínskeho vedca by už nemusela byť žiadnou záhadou. Doktor a člen zdravotníckeho personálu Bieleho domu vo Washingtone D. C., Robert Kadlec, vyjadril svoje presvedčenie, že Yusena násilne zhodili zo strechy predstavitelia krajiny, v ktorej pôsobil. Informuje o tom Daily Star. Čína mala takýmto spôsobom odstrániť človeka, ktorý mal mať na svedomí únik koronavírusu do ovzdušia a jeho následné rozšírenie do celého sveta. Yusen pracoval so svojím tímom na výskume vakcín proti koronavírusu v laboratóriu vo Wuchane.

Riskantný výskum

Podľa Kadleca, ktorý v čase prepuknutia pandémie pôsobil v Trumpovej administratíve na oddeleniach na ochranu pred biologickými hrozbami a epidémiami, predostrel, že koronavírus mohol uniknúť z laboratória vo Wuchane pre riskantný výskum vedca Yusena na živých zvieratách. Yusen podal patent na vakcínu celé tri mesiace predtým, ako sa vo Wuchane objavil vôbec prvý nahlásený prípad koronavírusu.

"Vyzerá to tak, že Číňania ho umlčali, nech už spravil čokoľvek. Naše tvrdenia sa opierajú o teóriu, že počas výkonu jeho práce sa niečo prihodilo. V tomto kontexte mohlo ísť o prvý únik vírusu. Či už bola voči jeho osobe vyvodená zodpovednosť alebo nie, to nevieme. S istotou však môžeme povedať, že do júla 2022 bol mŕtvy. Túto teóriu sme presadzovali už skôr," hovorí Kadlec.

(Zdroj: Getty Images)

Obvinenia od doktora Kadleca prichádzajú v čase, keď spoluzakladal program Operation Warp Speed, systém vývoja vakcíny proti koronavírusu, ktorý poskytoval širokej verejnosti v USA vysoko účinné injekcie.

Unikol dvakrát

Ponáhľanie sa s vytvorením vakcíny proti koronavírusu mohlo viesť k jeho pôvodnému úniku do ovzdušia, hoci podľa výskumu republikánskej strany naznačuje, že ku katastrofe došlo pri náhodnom úniku z laboratória, a to konkrétne v dvoch prípadoch – najprv v roku 2019 počas pokusov Yusena a druhý raz v novembri toho istého roku, keď sa nakazil prvý človek.

(Zdroj: Getty Images)

Zhou začal s vývojom vakcíny proti SARS-Cov-2 už koncom jesene 2019, pravdepodobne vo virologickom laboratóriu vo Wuchane. Mesto v tom čase zaznamenalo zvýšený počet prípadov chrípky.

Financie z USA

Doktor Kadlec varoval, že USA sa nepoučili z pandémie covidu. Ako informuje Daily Mail, Washington už predtým nepriamo financoval riskantný výskum EcoHealth Alliance (EHA), kontroverznej výskumnej skupiny, ktorá vystupuje v centre teórii o úniku covidu z laboratória. V rokoch 2014 až 2020 navyše posielala peniaze priamo do virologického laboratória vo Wuchane.

Dr. Anthony Fauci (Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky, File)

Doktor Kadlec tiež uviedol, že popieranie teórie úniku z laboratória považuje za spôsob, akým môže infektolíg Anthony Fauci, bývalý šéf Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby, odvrátiť pozornosť od skutočnosti, že jeho agentúra prideľovala granty na financovanie experimentov vo wuchanskom laboratóriu.