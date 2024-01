Čína priznala experimenty s koronavírusom! Odborníci panikária: Je oveľa horší ako pôvodný, 100-percentná úmrtnosť

(Zdroj: Getty Images)

PEKING – Verzia koronavírusu, s ktorou aktuálne pracujú vojenskí vedci v Číne, sa bežne vyskytuje u šupinavcov, ľudovo nazývaných pangolínov. Ide o cicavce, ktoré majú veľkú časť svojho tela pokrytú šupinami. Odborníci sa však obávajú, že táto verzia vírusu by mohla infikovať aj ľudí a mohlo by to mať nebezpečné následky.