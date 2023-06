Veľké odhalenie: Muž si mal dať patentovať vakcínu proti COVIDu ešte pred vypuknutím pandémie! Záhadne umrel

archívne video

Vedec, ktorý pracoval pre Ľudovú oslobodzovaciu armádu vo výskumnom laboratóriu vo Wuchane, bol členom skupiny, ktorá sa podieľala na údajnom patente vakcíny proti covidu-19. Zhou Yusen (54) mal ešte vo februári 2020 podať patent na vakcínu, no v máji 2020 údajne spadol zo strechy laboratória. Informuje o tom denník The Sun. Jeho smrť nebola overená do dnešných dní. Vyšetrovatelia z USA sa domnievajú, že Zhou mohol vedieť o úniku smrtiaceho vírusu z laboratória dávno predtým, ako sa rozšíril do celého sveta.

Vakcína bola skôr

Američania sa opierajú o tvrdenia vedcov, že Zhou musel pracovať na vakcíne minimálne tri mesiace, pretože údaje, ktoré zahrňoval do výskumu, sa nedali získať za kratší čas. Podľa tejto teórie by sa vo Wuchane pracovalo už od novembra 2019, teda skôr, ako začala Čína informovať o prvých prípadoch nákazy (december 2019).

Patent na samotnú vakcínu proti koronavírusu bol podaný necelé dva mesiace od prvého prenosu z človeka na človeka a dva týždne predtým, ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila, že ide o celosvetovú pandémiu (11. marec 2020). Zhou mal okrem iného vo Wuchane spolupracovať aj s vedkyňou Shi Zhengli, ktorú pre jej prácu, prenos koronavírusu na netopiere, prezývali netopieria žena. Vedci mali kombinovať rôzne smrtiace koronavírusy s cieľom vytvoriť zmutovaný supervírus.