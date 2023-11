Kúpanie v bazéne sa jej stalo osudným: Stefania (†10) prežívala muky, nedokázali jej pomôcť ani doktori

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SANTA MARTA/BUCARAMANGA – Letná dovolenka sa zmenila pre mladú Stefaniu na horor s najhorším možným koncom. Zo začiatku vyzeralo všetko v poriadku. Najprv ju začalo bolieť ucho. Mierne bolesti však na chvíľu ustúpili. No potom prišli muky. Napriek všetkým možným vakcínam a liekom ľudské telo nie je odolné voči všetkým nástrahám v prírode. Stefania bola bezmocná.

Stefania Villamizar Gonzálezová (†10) mala celý život pred sebou. Kto by si povedal, že v uzavretom bazénoch, ktoré bývajú oveľa čistejšie ako prírodné jazerá či morská voda, môže číhať na ľudí smrteľné nebezpečenstvo? Presne takto sa bohužiaľ Stefania nakazila. Dovolenka s rodičmi v kolumbijskej Santa Marte mala patriť medzi jej najkrajšie detské spomienky. Opak bol však pravdou.

Najprv len ucho

Po príchode domov do Bucaramangy sa začalo mladé dievča stažovať na bolesti v uchu. Informuje o tom The Sun. Rodičia si pomysleli, že dostala klasický zápal stredného ucha, pretože neskôr jej vyskočila aj teplota. O dva dni neskôr však začala Stefania už aj dáviť. Od doktora dostala lieky, ktoré jej stav zmiernili. Zlepšenie však trvalo len niekoľko dní.

Po dvoch týždňoch sa jej začala točiť hlava a Stefania nedokázala ani vstať z postele. Okrem ju trápili silné kŕče, ktoré mala po celom tele. Tento stav si už jej rodičia nevedeli vysvetliť a celí vyľakaní ju previezli do nemocnice. Tam zostala pod drobnohľadom lekárov. O tri týždne prišla zdrvujúca správa. Stefania navždy opustila tento svet.

Strašné odhalenie

Až týždeň po smrti dievčatka určili experti príčinu zlyhania organizmu. Stefania trpela na závažné ochorenie, tzv. meňavkovú (amébovú) encefalitídu. Ide o zriedkavú infekciu centrálneho nervového systému s vysokou mierou úmrtnosti (až 95 percent). Lekári sa zhodli, že túto chorobu vyvolal v jej tele parazit Naegleria fowleri, v slovenskom preklade Slzovičkovka zhubná. Ľudovo sa jej zvykne hovoriť aj "mozog požierajúci parazit".

Táto améba sa mala nachádzať v bazéne, v ktorom sa Stefania kúpala na dovolenke. Práve stojatá voda a zle udržiavané bazény sú prirodzeným prostredím pre tieto parazity. Matka Tatiana Gonzálezová bola po tejto zdrvujúcej správe presvedčená, že jej nebohá dcéra sa nakazila v bazéne v Santa Marte, keď jej parazit prenikol cez nos do tela.

Prípad nepôjde pred súd

"Je to pre nás veľmi ťažké, ale poskytli sme tento príbeh aj širokej verejnosti, aby iné deti a ich rodičia neprechádzali tým, čo poznačilo našu rodinu. Zničilo nás to," povedala matka Tatiana. Manažér hotela v Santa Marte, kde sa mala údajne Stefania nakaziť, sa zaviazal, že spraví všetko pre to, aby zabezpečil vyššie bezpečnostné a najmä hygienické štandardy. Miestne kolumbijské média neinformovali o žiadnom obvinení ani vyšetrovaní pre trestný čin úmrtia.