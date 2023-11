Agresívny šialenec v susednom Česku znásilnil za jeden deň dve ženy! Usmievali sa na mňa, argumentoval

(Zdroj: Getty Images)

Prvú ženu prekvapil agresor v dome. Potom, čo ju sledoval zo zastávky autobusu, sa na ňu priamo v dome vrhol. Našťastie žena stihla zareagovať a obrovským krikom útočníka odohnala. Od druhej ženy, ktorú taktiež plánoval znásilniť ho odohnal jej manžel. Polícia ešte v ten večer útočníka chytila a neverila, čo si vybral ako výhovorku svojho agresívneho konania. „Usmiala sa na mňa, myslel som si, že sa jej páčim,“ povedal na polícii, informujú české médiá.

Prvú ženu, ktorú prenasledoval mal podľa dostupných informácií obchytkávať na intímnych partiách. No keď sa žena rozkričala, utiekol. „Pri samotnom úteku dokonca stratil mobilný telefón,“ napísala hovorkyňa Polície ČR Eva Michalíková. Neuspokojený muž ale pokračoval. Vyhliadol si ďalšiu ženu na autobusovej zastávke a bez ostychu ju začal obchytkávať tiež. Manžel, ktorý stál o pár krokov vedľa okamžite zareagoval. „Došlo medzi nimi aj k slovnej výmene názorov, obvinený sa začal manželovi vyhrážať, no potom útočník utiekol, nevedno kam,“ dodala policajná hovorkyňa.

V oboch prípadoch dostala polícia hlásenie a s vypátraním agresora im pomohol nielen mestský kamerový systém, ale aj policajný pes. Polícii sa ho podarilo odchytiť pár hodín po vyčíňaní. Polícii sa taktiež priznal, že pred útokom pil alkohol a ako sám povedal, „tie ženy sa mi páčili, tak som im ho chcel ponúknuť", dodal na výsluchu. Polícia ho obvinila zo znásilnenia, nebezpečného vyhrážania a výtržníctva. Hrozí mu 5 rokov väzenia.