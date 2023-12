Škandál v nemocnici: Muž sa roky sexuálne uspokojoval na mŕtvolách žien, zneužil ich vyše sto

David Fuller roky sexuálne zneužíval mŕtvoly žien v márnici.

Chyby v riadení a pretrvávajúce nedostatky umožnili páchateľovi Davidovi Fullerovi zneužívať mŕtve telá tak dlho, uviedol predseda vyšetrovania Jonathan Michael. Bývalý nemocničný údržbár si už odpykával doživotný trest za sexuálne motivované vraždy dvoch mladých žien v 80. rokoch, keď vyšli najavo jeho nekrofilné zločiny.

Činy spáchané počas obdobia 15 rokov

Tento 69-ročný muž pracoval v rokoch 2005 až 2020 v dvoch nemocniciach v Kente na juhovýchode Anglicka, počas ktorých zneužil pozostatky najmenej 101 žien a dievčat vo veku od 9 do 100 rokov.

Michael hovoril na tlačovej konferencii v Londýne o „premeškaných príležitostiach“, aby spochybnil pracovné postupy zamestnanca. "Rutinne pracoval nad rámec svojich zmluvných hodín a v márnici preberal úlohy, ktoré neboli potrebné alebo by ich nemal vykonávať niekto, kto má ako on chronické problémy s chrbtom," povedal Michael. "To nebolo nikdy skutočne spochybnené."

Márnicu navštívil 444-krát za rok

Za jeden rok páchateľ navštívil márnicu 444-krát, ale zostalo to „bez povšimnutia a nekontrolované,“ pokračoval. Michael vyzval nemocničnú skupinu Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust, aby „vážne a starostlivo premýšľala o svojej zodpovednosti za slabé stránky a zlyhania“ a dodržiavala jeho odporúčania.

Odporúčania zahŕňajú nastavenie bezpečnostných kamier v nemocničných márniciach a pitevniach. Odporúča sa tiež, aby pracovníci upratovania pracovali v týchto priestoroch vo dvojiciach.