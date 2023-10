Von der Leyenová sa spolieha na Šefčoviča, že dotiahne do konca zelenú dohodu

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/Aris Oikonomou, Pool Photo via AP)

Von der Leyenová, ktorá sa zúčastňuje na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v španielskej Granade, na sociálnej sieti X (predtým Twitter) ocenila, že Šefčovič v europarlamente prešiel procesom vypočúvania a schvaľovania."Gratulujem Marošovi Šefčovičovi za potvrdenie od Európskeho parlamentu do funkcie výkonného podpredsedu pre Európsku zelenú dohodu. Spolieham sa na jeho skúsenosti a odhodlanie v tejto kľúčovej fáze implementácie a na to, že našu legislatívu, udávajúcu tón pre celý svet, posunie do finálnej fázy," uviedla Von der Leyenová.

Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo)

Šefčovič naznačil ochotu dotiahnuť do konca agendu zelenej dohody aj po utorňajšom vypočutí vo Výbore EP pre životné prostredie, keď vyhlásil, že "zelená transformácia Európy už zapustila korene a nastal čas, aby sme jej dovolili rozkvitnúť"."Musíme splniť túto transformačnú výzvu, musí to byť férový a spravodlivý prechod, ktorý na nikoho nezabudne," uviedol.Počas svojho vypočúvania Šefčovič europoslancom pripomenul, že Európska zelená dohoda je inšpirovaná požiadavkami európskych občanov, najmä mladších generácií. Spresnil, že za posledné štyri roky sa v EÚ vynaložilo veľa práce na to, aby sa zelená dohoda stala skutočnosťou a podarilo sa zaviesť veľkú časť legislatívneho základu a splniť až 90 percent politických usmernení Von der Leyenovej.

Maroš Šefčovič (Zdroj: TASR/AP Photo/Virginia Mayo)

"Ale naša práca nie je ani zďaleka hotová. Teraz musíme zaistiť kontinuitu a posunúť zelenú dohodu na ďalšiu úroveň, s ambíciami potrebnými na urýchlenie jej konkrétneho zavedenia do praxe," vyhlásil Šefčovič počas svojho vypočúvania a zdôraznil, že zelená transformácia je "viacgeneračná úloha", ktorá si vyžaduje úsilie nielen teraz, ale aj v nasledujúcich desaťročiach. Vzhľadom na zmenu klímy a stratu biodiverzity neexistuje žiaden plán B, čo podľa jeho slov veľká väčšina Európanov dobre chápe.

Šefčovič mal doteraz v eurokomisii na starosti agendu medziinštitucionálnych vzťahov a strategického výhľadu, od januára toho roku zodpovedá za platformu pre spoločné nákupy plynu a v politickej rovine vedie rokovania s Londýnom o pobrexitových vzťahoch s EÚ, rokuje so Švajčiarskom o novej dohode s Bruselom a vedie aj rokovania o pridružení s malými západoeurópskymi štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ.