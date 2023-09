Maďarská vláda chce na ochranu hraníc nasadiť aj občiansku stráž

Maďarský premiér Viktor Obrán (Zdroj: SITA/Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP)

BUDAPEŠŤ - Maďarské ministerstvo vnútra zverejnilo návrh zákona, ktorý by posilnil verejnú bezpečnosť a boj proti migrácii. Okrem iného z neho vyplýva, že by sa do ochrany maďarských hraníc mali zapojiť aj členovia tzv. občianskej stráže. Uviedol to v pondelok server hvg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.