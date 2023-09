VIDEOROZHOVOR Gyimesi z Aliancie: Dzurinda je len politický planktón, Maďarsku treba pomôcť chrániť hranicu pred migrantami!

(Zdroj: Topky.sk/ Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Situácia s migrantami je rovnaká ako pred mesiacom. 300 vojakov na hranici s Maďarskom je len kozmetické riešenie. Slovensko by malo pomôcť maďarským zložkám chrániť srbsko – maďarskú hranicu. Európska únia sa správa farizejsky. Verí, že situácia sa po voľbách zmení. Majú národnostné strany v modernej Európe budúcnosť? Viac v otvorenom rozhovore s kandidátom do parlamentu Györgym Gyimesim (Aliancia).

Aká je momentálne nálada na južnom Slovensku v súvislosti s migrantami?

Je presne taká istá, aká bola aj pred mesiacom a možno aj pred dvomi. Pravda je taká, že prílev migrantov sa nijakým spôsobom nezastavil. Dôkazom sú videá, ktoré mi posielajú starostovia najmä z veľkokrtíšskeho okresu. Opäť chodia tlupy mladých ľudí a robia po dedinách bordel. Starosta zbiera každý deň odpadky po migrantoch. Nie je možné tento problém vyriešiť na slovensko – maďarskej hranici. Je pravdou, že nás konečne vypočula vláda Ódora. Už dávno sme navrhovali, aby vojaci a policajti vo zvýšenej miere hliadkovali, strážili hranicu a chránili ľudí. To sa v malej miere stáva. 300 vojakov je len kozmetické opatrenie, aby pred voľbami nemohol nikto rozprávať, že nič nerobia. Tam treba tisícky vojakov.

Dá sa tento problém vyriešiť?

Len na úrovni Európskej únie a v úzkej súčinnosti s Maďarskom. Maďarsku treba pomôcť chrániť hranicu Schengenu.

Riešením je, že EÚ pomôže Maďarsku?

Samozrejme. Európska únia najprv musí povedať, že tu nechce migrantov. Zatiaľ sme to nepočuli. Počúvame len to, že migranti sú naši kamaráti a nerobia vôbec nič. A potom zistíme, že chytili už štyroch teroristov na našom území. Hovoria, že ich treba vítať a rozdeľovať ich po celej Európe. To my samozrejme nechceme. Ak EÚ nepomôže Maďarsku, tak je psou povinnosťou Slovenska pomôcť Maďarsku. Zjavne to bude možné až po voľbách. Slovenská armáda a policajti, ak to bude Maďarsko požadovať a Slovensko súhlasiť, musia pomôcť maďarským ozbrojeným zložkám chrániť srbsko – maďarskú hranicu. Musím zdôrazniť, že si migranti našli nový koridor. A to cez rumunsko – maďarskú hranicu. Dá sa to obmedziť, ale nie úplne zastaviť. Obmedziť v úzkej súčinnosti s Maďarskom.

Kto má väčší problém? Maďari alebo Slováci?

Problém máme obe krajiny. Maďari ho majú však väčší, lebo tlak na maďarskú hranicu je oveľa väčší. Za posledné obdobie mali niekoľko incidentov. Migranti, ktorí prejdú na územie Maďarska, sú hladní. Doslova rabujú, vykorisťujú ľudí, ktorí žijú pri srbsko – maďarskej hranici. Počul som niekoľko reportáží a rozhovorov s miestnymi. Tam je jednoznačne situácia horšia. Potom migranti idú k nám.

Niektorí poslanci tvrdia, že Maďari nám zámerne púšťajú migrantov na naše územie.

Viem o tom. Bol to veľmi slabý pokus odvrátiť pozornosť od neschopnej Európskej únie. Maďarsko nám pustilo okolo 1400 prevádzačov. Musím podotknúť, že to boli ľudia, ktorí si odsedeli dve tretiny svojho trestu. Boli to väčšinou šoféri alebo pomocníci. Neboli to organizátori prevádzačstva. Zároveň je tu podstatný fakt, ktorí všetci zamlčujú. Maďarsko na ochranu schengenskej hranice nedostáva ani cent. Na druhej strane dostali od EÚ pokutu za nehumánne podmienky vo väzniciach, lebo ich tam bolo príliš veľa. Znovu treba upriamiť pozornosť na EÚ. Tento farizejský prístup nie je fér vo vzťahu k Maďarsku a tým pádom ani k Slovenskej republike. Jedno šťastie majú v Bruseli, že vláda Zuzany Čaputovej je vládou, ktorá migrantov víta a riešiť ich nechce. Myslím si, že po voľbách sa to zmení.

Doteraz bola situácia na južnom Slovensku neúnosná, predovšetkým vo Veľkom Krtíši, kde sa vo výrobnej hale tlačilo vyše 700 utečencov. Migrantov zvážajú aj na sever Slovenska a rozdeľujú ich po celom Slovensku. Je situácia v krajine neúnosná? Prišlo aj u nás k rabovaniu?

Prišlo k prestrelke vo Veľkých Levároch. Minimálne vieme, že chytili štyroch teroristov na našom území. Vieme aj to, že občania Slovenska migrantov na našom území nechcú. Je psou povinnosťou politikov vyhovieť vôli občanov a migráciu zastaviť. A tých, ktorí sú tu, vyhodiť za hranice.

Je riešení pre Slovensko zavrieť hranice s Maďarskom, ako to navrhli niektorí politici?

Nie. Toto my nepodporujeme. Máme s tým negatívne skúsenosti z čias covidu. Zatvárali sa hranice a spôsobovalo to veľké problémy aj pre ľudí, ktorí žijú v Rajke a chodia do Bratislavy a späť. Zároveň by to spôsobilo problémy pre tých občanov z južného Slovenska, ktorí pracujú v Maďarsku. Len z okolia Štúrova chodí tisícka ľudí pracovať do maďarského závodu Suzuki. Treba vyriešiť priepustky, ktoré dostávajú. Nesmú ich dostávať.

Mal by urýchlene zasadnúť parlament?

Ak je to v zákone, tak musí zasadnúť parlament a zrušiť toto opatrenie. Som presvedčený, že to bude jedno z prvých opatrení, ktoré urobíme.

Čo Maďarov na Slovensku trápi okrem migrácie?

Presne to isté, čo aj Slovákov. Pred pár dňami som sa prihovoril slovenským voličom. Všetci chodíme po tých istých rozbitých cestách. Obe národnosti chodíme do tých istých nekvalitných nemocníc. Všetci chceme po voľbách vidieť Slovensko suverénne, hrdé a dôstojné vo vzťahu k svojim partnerom. Všetci chceme vidieť, že rodina pozostáva z muža a ženy a naše deti nech nechajú na pokoji. Slovenské a aj maďarské. Máme veľa podobných bodov v programe, ako majú slovenské konzervatívne strany. A máme aj rovnaký cieľ. Hovoríme iným jazykom, ale o tom istom.

S ktorou slovenskou stranou máte rovnaký alebo podobný program?

Pokiaľ ide o práva národnostných komunít, tak so žiadnou. Tejto téme sa venujeme len my. Necelý týždeň pred voľbami sme zostali jedinou relevantnou stranou, ktorá má šancu dostať sa do parlamentu. Nemajú ju ani pán Dzurinda a ani pán Simon. V tejto súvislosti si myslím, že ak by Mikuláš Dzurinda chcel zmazať historické krivdy, ktoré napáchal voči KDH, tak by sa mal vzdať a aspoň trošku zmyť štít, ktorý nemá čistý.

Mikuláš Dzurinda pôsobí veľmi sebavedome na sociálnych sieťach.

S 0,8 percentami je to len výtlak bublinky v pohári sódy. Toto jeho naparovanie a robenie ramien... Jediným logickým riešením strany, ktorá má týždeň pred voľbami 0,8 percenta, je z volieb odísť a dať šancu tým, ktorí majú šancu sa tam dostať. Keď to Mikuláš Dzurinda neurobí, tak len dokáže to, že mu nejde o Slovensko, o „záchranu demokracie“, ale len o jeho ego.

Ktorej strane by ešte odporučil, aby sa vzdala krátko pred voľbami?

Čo znamenajú tieto voľby pre Maďarov žijúcich na južnom území Slovenska?

Koho volia Maďari na Slovensku?

Volia Maďari národnostné strany?

Majú národnostné strany budúcnosť v modernej Európe?

S kým by Aliancia išla do vlády?

