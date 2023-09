Rozlúčka so slobodou sa zvrtla: Slovák sa v Brne opil a urobil nepochopiteľnú vec, namiesto svadby si posedí v base

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRNO - Slovák (36) si v Brne chcel užiť rozlúčku so slobodou spolu so svojimi kamarátmi. Lenže celá oslava nabrala iný, nečakaný smer. Muž skončil v policajnej cele po tom, ako z hradieb hradu Špilberk zhodil z nevysvetliteľných príčin nemeckého turistu. Teraz má na krku obvinenie z pokusu o vraždu.

Ako informuje potál novinky.cz k incidentu došlo ešte v piatok večer. Skupinka oslavujúcich ľudí prechádzala okolo mladého 24-ročného nič netušiaceho nemeckého turistu. Ten sedel na hradbách a telefonoval. "Došlo medzi nimi ku krátkej konverzácii, ktorá nakoniec vyvrcholila tým, že Slovák do Nemca vrazil a zhodil ho z hradieb," uviedol informovaný zdroj českému denníku Právo.

Nemec spadol z približne šesťmetrovej výšky. "Naši záchranári pacienta, mladého muža, zafixovali a po ošetrení ho transportovali do Fakultnej nemocnice Brno," uviedla hovorkyňa záchranárov Michaela Bothová. Nemeckého turistu museli operovať, ale jeho stav je stabilizovaný.

Nepochopiteľný útok na 24-ročného mladíka potvrdil aj hovorca polície Pavel Šváb: „Aj vďaka svedkom udalosti sa podarilo policajtom zistiť poznatky, na základe ktorých bol po niekoľkých hodinách zadržaný podozrivý muž. Ten bol neskôr obvinený z vraždy v štádiu pokusu. Kriminalisti pokračujú vo výsluchu svedkov, zisťovaní motívu činu a ďalších okolností prípadu, v ktorom hral nemalú úlohu alkohol,“ vysvetlil hovorca. Viac prípad nechcel komentovať.

O väzbe pre Slováka rozhodoval mestský súd v Brne: „Tunajší súd rozhodoval o väzbe slovenského občana, ktorý by mal byť stíhaný pre zvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu, keď súd návrhu na vzatie do väzby vyhovel a rozhodol o vzatí do väzby. Obvinený si ponechal lehotu na podanie sťažnosti, prokurátor sa práva sťažnosti vzdal,“ informovala hovorkyňa súdu.

Bujará rozlúčka so slobodou sa pre slovenského občana môže skončiť veľmi zle. Za pokus o vraždu mu hrozí v prípade odsúdenia pobyt vo väzení v rozmedzí od 10 - 18 rokov.