Dalo sa tomu zabrániť? Z brutálnej nehody, pri ktorej zomrela Irina (†43), sa vykľula vražda: Zabil ju expriateľ!

Nehoda, pri ktorej zomrela 43-ročná Irina, nebola nehoda, ale vražda (Zdroj: FB/Polícia - Banskobystrický kraj)

MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - Strašný pohľad sa naskytol záchranárom 15. júla večer, kedy zasahovali pri čelnej zrážke dvoch áut medzi Revúcou a Muránskou Dlhou Lúkou. Teraz však vyšlo najavo, že to nebola nehoda, ale vražda.

Policajti vtedy informovali, že 47-ročný vodič z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim osobným autom. To viedla 43-ročná žena, ktorá nehodu neprežila. "Všetky ďalšie okolnosti, ako aj príčiny dopravnej nehody, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," uviedli vtedy policajti. Zdá sa, že vyšetrovanie odhalilo šokujúce veci. Nehoda nakoniec nebola nehoda, ale vražda. Informuje o tom korzár.sk.

Auto, ktoré nabúralo do 43-ročnej Iriny, šoféroval jej expriateľ Marián. Údajne mali spory pre predaj rodinného domu v obci Mokrá Lúka, ktorý Marianova sestra v roku 2014 darovala práve Irine s tým, že potom sa mal previesť na Mariana. Irina však po rozchode dom predala. Aj keď sa ju Marian pokúšal presvedčiť, aby sa dostal do jeho vlastníctva, no ona nechcela.

archívne video

Nehoda motorkára a auta v Zlatých Klasoch (Zdroj: Topky/PH)

Uchýlil sa teda k najhoršej možnej veci a v osudný deň si zistil, kde sa Irina nachádza a kedy sa bude autom vracať domov. Potom si na ňu počkal na parkovisku a začal ju prenasledovať. Vytláčal ju z cesty, Irine sa podarilo uniknúť a s pomocou okoloidúceho vodiča zavolať policajnú hliadku. Keď doratili, povedala im, že ju prenasleduje expriateľ, no že sa ponáhľa domov a oficiálne oznámenie podá neskôr. Keď sa od nich vzdialila, tak sa opäť zjavil Marian a prešiel do protismeru. Tam už zrážke nedokázala zabrániť. Irina bola na mieste mŕtva, Marian skončil na vozíku.