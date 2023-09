Maďarsko považuje postup Európskej únie voči Gruzínsku za nespravodlivý

Ilustračné foto (Zdroj: unsplash.com/ engin akyurt)

BUDAPEŠŤ - Postup Európskej únie voči Gruzínsku je nespravodlivý. Táto krajina by mala dostať štatút kandidátskej krajiny na jeseň, v opačnom prípade by dôveryhodnosť EÚ utrpela vážnu stratu, povedal v utorok minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom gruzínskej diplomacie Iliom Darčiašvilim.