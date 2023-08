Volebný ošiaľ zo zahraničia! Pozrite sa, odkiaľ chce hlasovať našinec: TABUĽKA krajín, neuveríte, ktorá z nich vedie

Občania vyjadrili vôľu hlasovať zo zahraničia v hojnom počte. (Zdroj: Gettyimages.com, Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Kým strany ešte stále húfne tlačia do občanov svoju kampaň pred parlamentnými voľbami, situácia u zahraničných Slovákov je iná. Tí, ako občania z cudziny, už mohli do stredy odovzdať žiadosť o voľbu poštou. V tomto prípade ministerstvo vnútra už informovalo o tom, že takúto žiadosť podalo takmer 73-tisíc ľudí. Pozreli sme sa na to, odkiaľ títo občania žiadosti posielali. V prvej desiatke rebríčka sú krajiny, ktoré mnohí čakajú, no niektorí z nich môžu byť prekvapení. Vyše 3000 ľudí pritom už rovno aj odvolilo.