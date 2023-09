Výstraha expertov: Katastrofálny scenár pre Európu! TIETO lyžiarske svahy sa môžu stať minulosťou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

GRENOBLE – Zimnú dovolenku si bez poriadnej lyžovačky ani nevieme predstaviť. Pokiaľ prišla sezóna málo bohatá na prírodný sneh, majiteľov lyžiarskych vlekov to neodradilo, pretože využili umelé zasnežovanie. V počiatkoch to bol skvelý nápad, no postupom času sa táto technológia stala pre našu Zem toxickou. Navyše vplyvom globálneho otepľovania to môže byť s lyžovaním ešte horšie.