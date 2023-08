Šesť hodín zamknuté vnútri: Bábätko zomrelo príšernou smrťou v rozpálenom aute

Polícia uzavrela miesto nešťastia. (Zdroj: YouTube/Live 5 News)

Ako sa niečo také môže stať? V Južnej Karolíne našli dievčatko mŕtve v rozpálenom uzamknutom aute. O nešťastí informoovali americké médiá.

Tragédia sa stala pred Bishop England High School v Južnej Karolíne v USA. Chodec prechádzajúci okolo zaparkovaného auta zbadal malé bábätko vo vozidle a okamžite rozbil okno, aby dieťa zachránil. Pre 16-mesačné dievčatko však prišla akákoľvek pomoc neskoro. Už bolo mŕtve, umieralo v agónii v rozpálenom aute.

Dievčatko bolo zamknuté vo vozidle celých šesť hodín. Futbalový zápas naplánovaný na popoludnie medzi futbalovým klubom v škole, kde došlo k tragédii, a ďalšími miestnymi školami bol po smrteľnej nehode zrušený. Neuvádza sa, kto nechal dieťa v aute a a nechal zomrieť.

Podobný prípad

Len pár dní predtým sa podobná nehoda stala v Omahe v štáte Nebraska. Tu pred škôlkou zabudli v aute ročné dievčatko, ktoré tiež zomrelo bolestivou smrťou vo vozidle pri vonkajšej teplote 36 stupňov. Túto nehodu mala na svedomí pracovník škôlky, ktorý dieťa a jeho súrodencov ráno vyzdvihol doma, no potom ich zabudol v aute.

Otec ročného dieťaťa bol po smrti dcérky zdrvený: "Neviem si predstaviť, ako sa to vôbec mohlo stať. Škôlka ich vyzdvihne ráno, veľmi skoro ráno. Zaujímalo by ma, ako môže niekto zabudnúť na dieťa, ktoré si sám naložil do auta, no vzal si so sebou ďalšie dve. Ako môže zabudnúť na jedno, keď z auta berieš dve? Ako ste mohli zabudnúť na moje dieťa?"